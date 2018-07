TSV Lonnerstadt will Stromleitung nicht doppelt bezahlen

Vom Ortsausgang Lonnerstadt bis zum Sportgelände sollten Straßenlaternen mit LED-Leuchten aufgestellt werden, hatten die Marktgemeinderäte in der Juni-Sitzung beschlossen. In der Sitzung am Montag sollte laut Tagesordnung nun der Auftrag dafür vergeben werden.Doch der Punkt wurde aufgrund von Unklarheiten zurückgestellt. Wie Bürgermeister Stefan Himpel (FW) informierte, sind im Haushalt 13 000 Euro für zehn Leuchten eingestellt. Dabei sei jedoch nur der Preis für die reinen Leuchten bedacht worden. Die Kosten für die Verlegung der Leitungen, die bereits 1998 in die Erde gebracht wurden, sei von der Netzgesellschaft bisher nicht abgerechnet worden, berichtete Himpel.Dies sollte erst mit dem Aufstellen der Straßenleuchten erfolgen. Die Kosten betragen 428 Euro je Brennstelle für die Verlegung und 128 Euro je Brennstelle für den Anschluss zuzüglich Mehrwertsteuer. Zudem würden zwei weitere Leuchten notwendig, so dass sich die Zahl der Laternen auf zwölf erhöhe. Das aktuelle Angebot der Main-Donau-Netzgesellschaft belaufe sich dadurch auf 22 147 Euro brutto.Der Bericht des Bürgermeisters stimmte Gerrit Hoppe (FW) nachdenklich: "Ich bin der Meinung, dass wir (der TSV) die Leitungen selbst auf unsere Kosten verlegt haben", sagte Hoppe. Und nach weiterem Überlegen: "Wir haben sogar von den Schützen davon einen Anteil erstattet bekommen."Ob Hoppe mit seinen Erinnerungen recht hat, soll jetzt mit dem TSV geklärt werden. "Dafür müssen sich doch Unterlagen finden lassen", meinte Zweite Bürgermeisterin Regina Bruckmann (FW). Die Vergabe der Straßenleuchten wurde bis dahin zurückgestellt.