TSV Lahm zeigt eine tolle Frühform

Zum Auftakt der Männer-Bezirksoberliga zeigte der TSV Lahm eine starke Leistung und siegte deutlich gegen die Schützengilde Bayreuth.

Bezirksoberliga, Männer

TSV Lahm -

Schützengilde Bayreuth 7:1

Nur zwei Neuner fehlten dem TSV zum Bahnrekord. In den Startpaarungen legten die Hausherren den Grundstein und gingen mit 2:0 in Führung. Steffen Engelhardt (543 Holz) hielt Aaron Giptner (499) mit 3:1 in Schach. Noch besser lief es bei Edwin Zang (552), der gegen Lars Bocklisch (469) alle Sätze gewann. So schickte das Lahmer Duo seine Teamkollegen mit 127 Holz Vorsprung auf die Bahnen.

Und die erhöhten, wenn auch etwas glücklich, die Führung. Tobias Böhm (557) siegte mit 2,5:1,5 gegen Marc-Andreas Kolb (577). Beim 2:2 zwischen Daniel Stang (516) und Jörg Schneider (514) hatte der Lahmer dank zwei Kegeln knapp die Nase vorn. In den Schlussduellen ging es ebenfalls eng zu. Ralf Dierauf (517) gewann trotz weniger Holz mit 2,5:1,5 gegen Christian Faßold (523). Die einzige Lahmer Niederlage musste Helmut Lutter (496) mit dem 1:3 gegen Thomas Wolfrum (501) hinnehmen. In der Gesamtkegelwertung (3181:3083) lagen die Gastgeber klar vorn.

Bezirksliga, Männer

Schützen Gefrees -

Baur-SV Burgkunstadt II 2:6

Burgkunstadt war das dominierende Team. Sebastian Krötter (552) siegte mit 3:1 gegen Martin Schekeryk (544), Harald Zapf (595) behielt gegen Daniel Rieß (572) ebenfalls mit 3:1 die Oberhand.

Die Mittelgruppe entschied frühzeitig die Partie zugunsten der Gäste. Der Tagesbeste Tobias Sachs (602) zeigte Oliver Lubrich (546) beim 3:1 die Grenzen auf. Sebastian Kestel (595) ließ ein 4:0 gegen Tobias Hofmann (506) folgen. Die Niederlagen in den Schlussduellen fielen für den BSV nicht mehr ins Gewicht. Zumal Kevin Naujoks (547) beim 2:2 gegen Alexander Hoyer (577) nur wenige Kegel abgab. Etwas deutlicher fiel die 0:4-Niederlage von Werner Lutter (523) gegen Uli Wein (589) aus. Doch in der Kegelgesamtwertung hatten die Gäste (3414:3334) einen klaren Vorsprung und sicherten sich so zwei weitere Teampunkte. Gut Holz Michelau -

Concordia Oberhaid 1:7

In den Startpaarungen hielten die Gastgeber die Partie offen. Mit 1:3 verlor Volker Straßner (503) gegen Markus Görtler (540), während Peter Thyroff (540) mit 3,5:0,5 gegen Dominik Spath (239)/Christian Corintan (262) gewann. In der Mittelgruppe zeichnete sich dann die Michelauer Niederlage ab, beide Gut-Holz-Spieler verloren. Tim Wiemann (478) hatte beim 2:2 gegen Marcus Eichner (494) knapp das Nachsehen. Ohne Chance war Yannic Wasikowski (444) beim 0:4 gegen Stefan Eichhorn (511). In den Schlussduellen blieb eine Aufholjagd der Gastgeber aus: Markus Dorst (513) musste sich beim 2:2 Sebastian Halbig (532) geschlagen geben, Tobias Zirkelbach (488) unterlag Markus Eulich (496) mit 1:3. Auch in der Gesamtholzzahl hatte Michelau mit 2966:3074 das Nachsehen.

Bezirksliga U18 Süd/West II

JSpG SKV Kronach -

JSpG Lichtenf./Burgkun. 5:1 Eine klare Niederlage musste die JSpG Lichtenfels/Burgkunstadt hinnehmen. Zunächst unterlag Thomas Stenglein (501) mit 0,5:3,5 Tim Mäusbacher (539). Sharujan Sivanesan (495) glich beim 2:2 gegen Philipp Münzel (224)/Nataly Baier (268) aus. Doch dies sollte der einzige Punkt für die Gäste bleiben. Benedikt Wagner (485) unterlag Marie Schuberth (559) 0:4, Marco Rießner (505) bei 2:2 Sätzen Lucas Münzel (506). Die Gesamtholzzahl (2096:1986) sprach ebenfalls für das Heimteam. lipp