Der TSV Kirchaich lädt zum Johannisfeuer am Samstag, 22. Juni, ab 19 Uhr am neuen Sportgelände in Kirchaich ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Brennmaterial kann nur am Freitag, 21. Juni, zwischen 17 und 20 Uhr angeliefert werden. Davor oder danach darf nicht angeliefert werden. Es dürfen nur unbehandeltes Holz oder Holzabfälle abgegeben werden (kein Grünschnitt, Möbel, Baumwurzeln etc.). Der TSV bedankt sich für das Verständnis und freut sich auf viele Besucher. red