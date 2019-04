TSV lädt zu Flammkuchenfest

Erst wandern, dann für den guten Zweck einkehren. Unter diesem Motto lädt der TSV Weißenbrunn am 1. Mai zum Flammkuchenfest ein.

Gemütliches Beisammensein unter freiem Himmel: Der TSV Weißenbrunn mit seinen Abteilungen Leichtathletik, Tischtennis und Turnen lädt am "Tag der Arbeit" zu seinem traditionellen Maifest ein. Ab 10 Uhr freut sich der Verein auf viele Gäste im Hof des Weißenbrunner Rathauses.

Das Festteam hat jede Menge Köstlichkeiten für seine Gäste vorbereitet - von ofenfrischen Flammkuchen und leckerer Brotzeit bis hin zu selbst gemachten Kuchen und Torten. Und sollte das Wetter nicht mitspielen, findet das TSV-Fest im Inneren des Weißenbrunner Rathauses statt.

Das Besondere am TSV-Fest: Der Erlös kommt komplett der Jugendarbeit der Abteilungen Leichtathletik, Tischtennis und Turnen zugute. So konnten in den vergangenen Jahren zum Beispiel Trainingsanzüge angeschafft, hochwertige Sprungmatten gekauft oder die Fahrten in ein gemeinsames Feriencamp bezuschusst werden. Ohne die großzügige Unterstützung der Besucher wäre das nicht möglich gewesen. red