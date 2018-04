TSV Knetzgau steht auswärts unter Erfolgsdruck

Zum richtungsweisenden "Sechs-Punkte-Spiel" im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost kommt es am Sonntag, 15 Uhr, zwischen der SG Sömmersdorf und dem TSV Knetzgau. Zur gleichen Zeit ist die DJK Dampfach in Unterspiesheim gefordert, während der FSV Krum den "Fluch" des TSV/DJK Wiesentheid brechen will.



SG Sömmersdorf/Obbach -

TSV Knetzgau

In der Kellerregion der Bezirksliga bleibt es weiterhin spannend. Am Sonntag erwartet der Vorletzte, die SG Sömmersdorf/Obbach (15./17 Punkte), das Schlusslicht TSV Knetzgau (16./15) zum "Aufsteiger-Endspiel gegen den Abstieg". Sowohl SG-Spielertrainer Daniel May als als auch TSV-Spielleiter Alexander Hamburger sprechen vom "Sechs-Punkte-Spiel, das auf jeden Fall gewonnen werden muss". Beide sind sich auch einig: solange der Klassenerhalt oder zumindest das Erreichen des Relegationsplatzes noch rechnerisch möglich ist, wollen sie das A-Wort nicht in den Mund nehmen. "Wir wollen am Sonntag eine Serie starten und so viele Punkte wie möglich holen", sagt May. "Wir wollen das Positive aus dem Spiel gegen Geesdorf mitnehmen, kompakt stehen, keine Fehler machen und gewinnen", sagt Hamburger. Am Besten, fügt Hamburger hinzu, möge der TSV so spielen, wie er es gegen Geesdorf auch gemacht habe: mit dabei sein, die Zweikämpfe annehmen, Torchancen generieren - und möglichst gewinnen. Für beide Teams ist dieses Spiel richtungsweisend.

TSV Knetzgau: Oppermann, Weißkopf, Zirkel - Kandler, Heide, Mühlfelder, Lindner, Schwinn, Strätz, Warmuth, Barth, Zangl, Gocker, Wirth, Schenk, Frison, Huth, Greul



DJK Unterspiesheim -

DJK Dampfach

In der Mittwochs-Partie hatte die DJK Dampfach (11./27) bei der notorisch unterbesetzten DJK Unterspiesheim ein 2:2 ergattert und damit die Serie der ungeschlagenen Spiele fortgesetzt. Das könnte jetzt auch in der Partie bei der DJK Unterspiesheim (8./35) der Fall sein, denn bis auf die Rückkehr von Alexander Heim, Dominik Seufert und einem Gastspiel des ehemaligen Spielertrainers Andreas Brendler muss DJK-Coach Reinhard Seger den kompletten Kader bis zu den Alten Herren durchforsten.

Mit Unterspiesheim hat Dampfach noch eine Rechnung offen: "Das Hinspiel haben wir daheim 2:4 verloren. Ausgerechnet zur Kirchweih", sagt Dampfachs Spielleiter Werner Griebel. Deshalb wolle man es im Rückspiel jetzt besser machen und dort die Punkte abholen. Zumindest einer sollte es werden: "Wir wollen auch weiterhin ungeschlagen bleiben und durch eine disziplinierte und geschlossene Mannschaftsleistung zum Erfolg kommen."

Dass das kein Spaziergang werden wird, ist klar, denn Griebel zufolge ist "Unterspiesheim ist ein robuster und schwer bespielbarer Gegner, das wird keine leichte Aufgabe."

DJK Dampfach: Schulze-Happe - Geßendorfer, Greb, Hau, A. Jilke, J. Jilke, Hau, H. Neubauer, Reich, Riedlmeier, Sahlender, Wirsching, Wagner, Winter, Yeniay

FSV Krum -

TSV/DJK Wiesentheid

Unter der Woche hatte der FSV Krum (7./35) spielfrei, am Sonntag davor hatte sich die Elf von Trainer Tobias Burger mit 3:0 gegen Sömmersorf/Obbach durchgesetzt. "Die erste Halbzeit verlief viel zu zäh, die zweite war dann wesentlich besser", sagt Burger. Darauf ließe sich aufbauen, vor allem im Hinblick auf die Defensive. "37 Gegentore in 23 Spielen sind einfach zu viel, daran müssen wir arbeiten." Jetzt kommt im TSV/DJK Wiesentheid (9./32) der Gegner, "gegen den wir in den letzten zwei Jahren, so lange ich Trainer in Krum bin, nur einen Punkt geholt haben. Das wird ein ganz hartes Stück Arbeit", sagt Burger. Wiesentheid hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. "Die sind sehr gut drauf in ihrer aggressiven Vorwärtsverteidigung." Für Burger sind auch die Angreifer gefragt, die Offensivbemühungen der Wiesentheider einzudämmen. "Wir wollen unsere Negativserie gegen die beenden, die drei Punkte sollen in Krum bleiben", sagt Burger. Thomas Durst und Felix Hart sind mit von der Partie, dafür fehlt Bastian Bogensperger. gch

FSV Krum: Klemm, Weinmann - Bujtor, Ma. Witchen, Fösel, Degen, Vogel, Räth, Stößlein, Lommel, Glöckner, Rippstein, Tunc, J. Schmitt, Hart, Pasquot, Durst