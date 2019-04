TSV Knetzgau nun an der Spitze

Die Fußballer des TSV Knetzgau haben am Sonntag mit dem 4:2 gegen die DJK Oberschwappach (9.) die Tabellenführung in der Kreisliga Schweinfurt 2 übernommen. Sie profitierten vom 1:2-Patzer der Spfr. Steinbach (2.) gegen den SV Ebelsbach (6.). Mit 4:3 setzte sich der Ranglistendritte FC Sand II bei der SG TSV Prappach/FSV Oberhohenried (13.) durch. Mit 2:5 verlor der SV Sylbach (14.) das Kellerderby bei der SG Eltmann (11.). Wichtige Punkte holte der TV Königsberg (12.) mit dem 2:1 beim TSV Aidhausen (8.). Spfr. Steinbach - SV Ebelsbach 1:2

Die Steinbacher gingen durch Jilke in der 21. Minute in Führung, versäumten es aber nachzulegen, so dass sie mit diesem mageren 1:0 in die Pause gingen. Nach dem Wechsel waren die Hausherren weiter am Drücker, doch ein weiteres Tor wollte einfach nicht fallen. In der Schlussphase übernahm der SV Ebelsbach das Kommando und kam durch Lediger in der 77. Minute zum Ausgleich. Als Steinbach noch einmal drängte, brachte ein Strafstoß in der 84. Minute durch Eleby noch den Sieg für die Gäste. TSV Knetzgau - DJK Oberschwappach 4:2

Die Knetzgauer setzten sich von Beginn an in der Hälfte der Oberschwappacher fest. Knop gelang in der 15. Minute das 1:0, doch in der 21. Minute glich Klug aus. Noch vor der Pause gab es einen Elfmeter für die Gäste, den Klug in der 44. Minute sicher zum 1:2 verwandelte. Nach der Pause nahm der TSV Knetzgau das Heft wieder in die Hand und glich durch Zangl in der 52. Minute zum 2:2 aus. Dumrauf ließ in der 55. Minute noch das 3:2 folgen. Als die DJK Oberschwappach abermals auf den Ausgleich drängte, ergab ein Konter von Knop in der 87. Minute zum 4:2 den verdienten Endstand. SG Prappach - FC Sand II 3:4 Die Sander gingen schon in der 30. Minute mit 1:0 nach vorne, doch Derra schaffte nach dem Wechsel in der 54. Minute den Ausgleich. Mit einem Elfmeter erhöhte der selbe Spieler in der 57. Minute auf 2:1, dem er auch noch in der 60. Minute mit einem weiteren Elfmeter das 3:1 folgen ließ. Davon ließ sich Sand aber nicht schocken. Pencz brachte seine Farben in der 62. Minute auf 2:3 heran, und in der 86. Minute erzielte er den Ausgleich. Als sich schon alle mit dem Ergebnis zufrieden gaben, war es wieder Pencz, der in der 94. Minute doch noch für den Sander Sieg sorgte. TSV Aidhausen - TV Königsberg 1:2

Die Königsberger kämpfen gegen den Abstieg und gingen in Aidhausen entsprechend zu Werke. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der der TSV kein Bein auf den Boden brachte, wurde es erst nach dem Wechsel spannend. Der TV Köngsberg ging durch Sauer in der 73. Minute in Führung, die von Obermeyer in der 77. Minute auf 2:0 gestellt wurde. Nach dem Anschlusstreffer von Bulheller in der 91. Minute wurde es noch einmal spannend, doch Königsberg brachte den knappen Sieg über die Zeit. FC Neubrunn - SG Sennfeld 0:5

Die Neubrunner spielten auch diesmal wie ein sicherer Absteiger und machten es den Gästen leicht, den Sieg einzufahren. Die SG Sennfeld ging durch Serzisko in der 11. Minute mit 1:0 nach vorne. Annoh baute die Führung in der 22. Minute auf 2:0 aus. Wenzel erzielte mit einem Elfmeter in der 30. Minute das 0:3, dem Annoh in der 40. Minute mit dem 0:4 den Pausenstand folgen ließ. Nach dem Seitenwechsel war das Spiel dann ausgeglichen. In der 63. Minute stellte Wenzel mit dem 0:5 den Endstand her. SG Eltmann - SV Sylbach 5:2 Die Eltmanner mussten dieses Spiel gegen den Abstieg gewinnen, denn sonst hätte es düster ausgesehen. Sie gingen durch Preißner in der 12. Minute mit 1:0 in Front. Der selbe Spieler ließ in der 18. Minute das 2:0 folgen. Nach dem 3:0 durch ein unglückliches Eigentor von Schneider in der 24. Minute schlug Sylbach durch Hertel in der 37. Minute zum 3:1 zurück. Nach der Pause spielte Sylbach weiter nach vorne und kam durch Voigtmann in der 79. Minute auf 2:3 heran. Doch Schmidt gelang in der 90. Minute das 4:2. Nach der Roten Karte für Rother in der 92. Minute war Eltmann in Überzahl und nutzte dies durch Gebhardt in der 95. Minute zum 5:2 aus. SV Hofheim - SG Stadtlauringen/B. 2:1

Ein chancenarmes Spiel sahen die Zuschauer. Das Geschehen spielte sich weitgehend zwischen beiden Strafräumen ab, es fehlte beiderseits oft die Durchschagskraft. Doch die ersten beiden Treffer in dieser Begegnung waren Traumtore. Zunächst fiel die Hofheimer Führung durch Fabian Pendic (16.) und fast im Gegenzug der Ausgleich durch Julian Braun. Auch nach Wiederbeginn tat sich wenig in beiden Strafräumen. So führte ein Abwehrfehler der Gäste durch Pendic, auf Vorarbeit von Tino Behr, in der 66. Minute zum verdienten Siegtreffer der Platzherren. di/sp