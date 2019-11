TSV hat nur Blessuren im Gepäck

Beim unangenehm zu spielenden TV Marktleugast verloren die Bezirksoberliga-Handballerinnen des TSV Weitramsdorf knapp. Diese Partie sollte wieder einmal zu den schmerzhafteren Spielen aus TSV-Sicht zählen.

So fuhr Weitramsdorf am Ende wieder mit leeren Händen und vielen Blessuren im Gepäck nach Hause. Besonders erwähnen muss man die beiden Torhüterinnen des TSV, die zu jeder Zeit ein starker Rückhalt an diesem Tag waren.

Bezirksoberliga Frauen

TV Marktleugast - Weitramsdorf 19:18 (10:10)

Weitramsdorf startete gut in die Begegnung und konnte bis zur 6. Minute immer vorlegen (0:1, 1;3, 3:4). Nach dem Ausgleich (4:4/9.) war die Heimmannschaft am Zug und ging in Front (5:4, 7:4, 8:6). Doch die Gäste konnten den Rückstand egalisieren und zogen bis zum Pausenpfiff mit drei Toren in Folge auf 10:10 gleich.

Den besseren Start in Halbzeit zwei erwischte Weitramsdorf und ging mit zwei Toren in Führung (10:12). Da die TSVlerinnen durch viele Latten- und Pfostentreffer eine Durststrecke hatten, konnte sich Marktleugast durch sechs Tore ohne Gegentreffer wieder in eine sehr gute Position bringen (16:12/42.). Aber auch in diesem Spiel zeigte der TSV seine Stärke in Form von einer geschlossenen kämpferischen Mannschaftsleistung. Mit drei Toren verkürzte Weitramsdorf nämlich auf 16:15 (48.).

In der 54. Minute erzielte der TSV den Ausgleich zum 17:17. Marktleugast traf zum letztendlichen Siegtreffer zwei Minuten vor Schluss (19:18). Weitramsdorf hatte danach zwar noch einmal die Chance auf einen Angriff, doch dieser wurde mit allem, was Marktleugast körperlich aufzubringen hatte, unterbunden.

TV Marktleugast: Jahreiß, Goller (1), Schambach, Lauterbach (3/2), Schott, Söllner, Dietrich (6), Wenig, Angermann (4/2), Wunner (5), Ehret. / TSV Weitramsdorf: Hauer, Hofmann - Tetzlaff (2), C. Sawatzki (1), Zeuß, Böving, Häfner (2), Bauer (1), Zink (2), Heinlein, L. M. Sawatzki, Kuhn, Bauersachs (10/9). / SR: Maximilian Schmidt. sus