TSV hat eine neue Vorsitzende

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des TSV Bad Kissingen standen die Neuwahlen für das Amt des 1. und 2. Vorsitzenden. Kommissarisch übernahm die ehemalige Vorsitzende Hannelore Schön die Begrüßung der Anwesenden.

Richard Benduhn wurde als Wahlvorstand ernannt. Der Wahlmodus per Akklamation wurde einstimmig beschlossen. Zur neuen 1. Vorsitzenden wurde Claudia Lachmann gewählt. Sie nahm die Wahl an und dankte den Anwesenden für das Vertrauen. Hannelore Schön beglückwünschte die neue Vorsitzende und wünschte ihr viel Erfolg bei der Ausführung ihres neuen Amtes. Selbstverständlich werde sie ihr weiterhin unterstützend zur Seite stehen. Die Aufgaben der Vorstandsmitglieder werden neu aufgeteilt, informierte Lachmann.

Das Amt des 2. Vorsitzenden konnte in der Versammlung allerdings noch nicht besetzt werden. Daher wird in einem halben Jahr eine weitere außerordentliche Sitzung des TSV nötig sein. Bis dahin wurden alle Mitglieder gebeten, geeignete Kandidaten anzusprechen. Auch Jugendsprecherin Alexa Lachmann richtet noch einmal einen Appell an alle Anwesenden, doch es fand sich niemand bereit, für das das Amt zu kandidieren.

Erfolgreiche Boxveranstaltung

Edgar Feuchter berichtete von seiner erfolgreich durchgeführten Boxveranstaltung im Tattersall. Es wurden rund 450 Besucher gezählt. Die Veranstaltung sei ein finanzieller Gewinn für die Abteilung gewesen. Dadurch können Neuanschaffungen getätigt und die Sportler unterstützt werden. Feuchter informierte, dass jetzt noch ein Trainingswochenende in Bad Langensalza stattfindet, danach beginne die Winterpause. Die Boxabteilung plant, die Veranstaltung 2019 erneut durchzuführen.

Manfred Albert berichtet vom Arbeitseinsatz auf der TSV-Hütte. Viele kräftige Helfer waren anwesend, und es konnten 30 Ster Holz gemacht werden. Die alte Küche wurde entsorgt, eine neue Edelstahlküche werde im Frühjahr eingebaut. Der Boden bleibt bestehen. Der Dank ging an alle fleißigen Helfern, ohne die so eine Aktion gar nicht möglich wäre.

Albert wies auf die Terminvergabe für die TSV-Hütte hin. Abteilungen sollen möglichst früh reservieren, um noch Termine zu erhalten.

Hingewiesen wurde auch auf die Nacht des Sports am Samstag, 24. November, für die auch noch Helfer für den Auf- und Abbau benötigt wurden. red