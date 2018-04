TSV freut sich über einen Jugendanteil von 30 Prozent

Bei der Jahresversammlung des TSV Marktzeuln erwähnte erste Vorsitzende Petra Niechziol den erfreulichen Mitgliederstand von 537 Mitgliedern - darunter 154 Kinder und Jugendliche. Dies entspricht rund 30 Prozent.

Vor allem die erfolgreiche Jugendarbeit zeichne den Verein aus: So leistet die seit 2015 aktive Jugendvertretung sehr gute Arbeit. Niechziol lobte das Engagement der Jugendlichen und freut sich, die vielen Ideen aktiv umsetzen zu können. Die Abteilungen Turnen und Fußball sind gut aufgestellt: vom Eltern-Kind-Turnen bis zur Seniorengymnastik ist für jeden etwas dabei. Sportlich gesehen läuft es nach dem Trainerwechsel sehr gut und der Aufstieg ist das erklärte Ziel. Ein Wermutstropfen hingegen sei das nachlassende Interesse der Fußballkinder, so Niechziol. Dies liege vor allem an den mannigfaltigen Angeboten der Freizeitgestaltung.

Kassierer Francisco Martínez zeigte sich erfreut, dass einige Darlehen bereits getilgt werden konnten und die Gesamtschulden des Vereins kontinuierlich sinken.

Im Anschluss wurden Neuwahlen durchführt. Petra Niechziol wurde in ihrem Amt bestätigt und führt den Verein weitere zwei Jahre. Zur zweiten Vorsitzenden wählten die Mitglieder Laura Zech, Kassier wurde wieder Francisco Martínez und Schriftführer Dirk Dzedzeck. Die Funktionäre komplettieren Petra Michel (Wirtschaftsführerin), Werner Doppelt und Manfred Reuschling (Turnhallenverwalter). Als Beisitzer fungieren Jutta Vogel, Sophie Ahles und Michael Friedrich. red