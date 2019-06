Aschach bei Bad Kissingen 14.06.2019

Sonnwendfeuer

TSV feiert

Das Sonnwendfeuer des TSV Aschach findet am Samstag, 22. Juni, in der Ortsmitte an der Zehnthalle statt. Beginn ist um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Zur Unterhaltung spielt die B...