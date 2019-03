TSV-Faschingstreiben im Sportheim

Der TSV Kelbachgrund lädt am Sonntag, 3. März, ab 14.30 Uhr zum bunten Faschingstreiben in das TSV-Sportheim ein. Für Stimmung sorgen "DJ Stone" und "DJ Reworked". Am Faschingsdienstag, 5. März, komme...