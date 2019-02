TSV Breitengüßbach verkauft sich teuer beim Serienmeister

Zwar mussten sich die Bundesliga-Kegler des TSV Breitengüßbach am 14. Spieltag bei Spitzenreiter SKV RW Zerbst bei 3897:3735 Kegeln deutlich geschlagen geben, mit 5:3 MP schafften die Gäste aber einen Achtungserfolg.

Von Anfang an wollten die Gäste möglichst viel Druck ausüben, Tobias Stark ging gegen Vize-Einzelweltmeister Manuel Weiß ins Rennen, während Christian Jelitte mit Mathias Weber die Klingen kreuzte. Den besseren Start erwischten die Gäste. Obwohl der TSV-Kapitän im Vollespiel fast immer die Nase vorne hatte, war es Weiß, der mit einer überragenden Abräumleistung (266) am Ende mit 3:1 SP und 654:602 den ersten MP unter Dach und Fach brachte. Nebenan entwickelte sich ein tolles Duell. Nach dem Ausgleich von Weber setzte Jelitte zum Konter an und verschaffte sich den Vorteil vor dem Schlussdurchgang. In einem ständigen Hin und Her setzte sich Weber mit 160:155 durch. Der MP blieb allerdings bei Jelitte, der bei sehenswerten 656:650 den knappen Kegelvorsprung über die Ziellinie rettete.

Im Mittelpaar lauteten die Duelle Robin Parkan gegen Thomas Schneider und Christian Rennert gegen Philipp Vsetecka. Obwohl Parkan mit 149 Kegeln gut startete, musste er Schneider (162) etwas ziehen lassen. Auf der schwachen Folgebahn (122) war völlig der Wurm drin, es folgte der Wechsel zu Manuel Bachmaier. Es brachte nicht viel: Mit 666 Kegel holte der Zerbster mit einem glatten 4:0 gegen das Duo (558) den nächsten MP. Auf den Nebenbahnen legte Vsetecka mit 174 Kegeln einen Traumstart auf die Bahn und musste dennoch feststellen, dass Rennert einen noch besseren Tag erwischt hatte (180). Nach 165:140 war das 2:0 bei tollen 345:314 Kegeln zur Halbzeit perfekt. Doch der Zerbster kämpfte sich zurück. Der erfahrene TSV-Neuzugang blieb locker und holte mit 155:148 das 3:1. Der nächste MP für die Gäste war bei 655:629 perfekt.

Trotz des hohen Rückstandes (-128) bei 2:2 MP war für die Schlussgruppe um Zoltan Hergeth und Mario Nüßlein noch ein Unentschieden bei Siegen über Timo Hoffmann und Boris Benedik möglich. Doch der ungarische Routinier hatte einen schweren Stand. Zwar ging der erste Satz nur knapp mit 149:144 verloren, danach gab Hoffmann aber nur sehr wenig Angriffsfläche und sicherte sich vorzeitig den Duellerfolg über Hergeth, was ein klares 4:0 bei 654:608 zur Folge hatte.

Mit 169:159 noch den besseren Auftakt für sich, musste Benedik (153) im Anschluss den fulminant aufspielenden Nüßlein (180) ziehen lassen. Dennoch hielt der Zerbster nach 171:158 und 2:1-Führung alle Trümpfe in der Hand. Doch der immer besser in Form kommende Nüßlein bewies trotz der bereits feststehenden Niederlage noch einmal Moral, holte den Ausgleich nach Sätzen und machte mit 656:644 den dritten MP für sein Team perfekt. ts SKV RW Zerbst - TSV Breitengüßbach 5:3

(16:8 Satzpunkte, 3897:3735 Kegel) Weiß - Tobias Stark 3:1 (654:602) Weber - Jelitte 2:2 (650:656) Schneider - Parkan/Bachmaier 4:0 (666:558) Vsetecka - Rennert 1:3 (629:655) Hoffmann - Hergeth 4:0 (654:608) Benedik - Nüßlein 2:2 (644:656)