TSV Breitengüßbach überholt SKC Victoria am letzten Spieltag

Am letzten Spieltag in der Kegler-Bundesliga setzte sich der TSV Breitengüßbach klar mit 3769:3627 Kegeln bei 7:1 Mannschaftspunkten (MP) gegen FEB Amberg durch. Der TSV schob sich noch auf Platz 5, die Oberpfälzer waren glücklich über den Klassenerhalt.

Zu Beginn sollten Zoltan Hergeth und Mario Nüßlein die Hausherren frühzeitig auf Siegkurs führen. Nachdem Hergeth mit sehr guten 169:153 gegen Florian Möhrlein ebenso stark begann wie Nüßlein (163) gegen Jan Hautmann (153), schien der Plan auch aufzugehen. Doch im Laufe seiner Partie kam Hergeth nicht mehr ganz so gut zurecht. Er zeigte zwar Durchgänge von 143, 143 und 147, gegen Möhrlein reichte dies jedoch zu keinem weiteren Satzgewinn mehr, und so musste sich der Ungar mit 602:632 Kegeln geschlagen geben.

Nebenan wechselte Nüßlein mit 339 Kegeln und komfortablem Vorsprung auf Hautmann in die zweite Hälfte, in der nun der Amberger mit 163:140 eine kleine Schwächephase zum Anschluss nutzten. Mit einem starken letzten Abräumen (78) machte aber Nüßlein den Deckel auf ein sehenswertes Duell und sicherte sich mit 661:613 neben dem MP auch den Tagesbestwert der Partie.

Die Mittelachse bildeten Christian Jelitte und TSV-Kapitän Tobias Stark. Sie sollten für die Vorentscheidung sorgen. Jelitte spielte wie ein Schweizer Uhrwerk. Über Durchgänge von 161, 160, 169 und 158 brachte er ein starkes Gesamtergebnis von 648 Kegeln auf den Totalisator. Sein Kontrahent musste sich bereits nach drei Sätzen geschlagen geben, der Tscheche brachte aber mit einer sehenswerten Schlussbahn (172) sein Ergebnis noch auf ansehnliche 596 Kegel.

Währenddessen musste Stark mit 147:158 zunächst Wolfgang Häckl den Vortritt lassen. Obwohl der TSV-Kapitän nicht an die gewohnt starken Heimleistungen anknüpfen konnte, zeigte er Moral und drehte über 149:133, 151:145 und 150:139 sein Duell gegen Häckl, auch wenn er mit dem Gesamtergebnis von 597:575 Kegeln sichtlich unzufrieden die Bahnen verließ.

Bei 92 Holz Vorsprung und 3:1 MP hatte das Schlusspaar um Robin Parkan und Christian Rennert ein beruhigendes Polster, auch wenn die FEB-Schlussleute Matthias Hüttner und Michael Wehner dagegenhalten wollten. Doch Parkan zeigte sich von seiner besten Seite und ließ Hüttner zu Beginn mit 161:157 und 169:153 keine Angriffsfläche. Zwar kam Hüttner mit 163:143 noch einmal nah heran, doch im Schlusssatz zeigte der Tscheche mit 171:145 seine Klasse und brachte das Duell mit starken 644:618 nach Hause.

Auch Rennert sicherte sich mit 144:143 den ersten Satz gegen Wehner. Der Amberger musste auf Grund eines Schuhdefekts in die "Latschen" eines Teamkollegen schlüpfen und brachte dadurch keinen Fuß mehr auf den Boden. Mit 153:149 und 160:141 sicherte Rennert sich vorzeitig mit 3:0 den letzten MP. Die Punkteteilung bei weiteren 160 Kegeln ergab den Endstand von 617:593 Kegeln für den TSV und einen ungefährdeten 7:1-Heimerfolg in den Frankenstuben.

Mit einem erneut souveränen Heimauftritt und gleichzeitiger Niederlage des Nachbarn aus Bamberg schob sich der TSV in der Tabelle noch an der Victoria vorbei und beendete die Saison mit ausgeglichenem Punktekonto (18:18) auf dem guten fünften Rang, die bisher beste Platzierung in der noch jungen Erstligageschichte des Vereins. ts

TSV Breitengüßbach - FEB Amberg 7:1 (16,5:7,5 Satzpunkte /3769:3627 Kegel) Hergeth - Möhrlein 1:3 (602:632) Nüßlein - Hautmann 3:1 (661:613) Jelitte - Wagner 3:1 (648:596) Stark - Häckl 3:1 (597:575) Parkan - Hüttner 3:1 (644:618) Rennert - Wehner 3,5:0,5 (617:593)