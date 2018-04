TSV blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Im Sportheim trafen sich die Mitglieder des Turn- und Sportvereins (TSV), um Rückblick zu halten, verdiente Mitglieder zu ehren und auf das kommende Jahr vorauszuschauen. Nicht viele hatten den Weg ins Sportheim gefunden, nur 29 der 367 Mitglieder konnte der Vorsitzende Julian Engelhardt begrüßen. Besonders die Jüngeren unter den Aktiven hatten wohl an diesem Sonntagabend etwas Besseres vor.



Anlage rechnet sich

Dabei konnte der Vorsitzende durchaus auf ein gutes Jahr zurückblicken: Die 2010 auf dem Sportheimdach installierte Photovoltaikanlage lieferte auch im vergangenen Jahr mehr Strom als prognostiziert und wird voraussichtlich in knapp zwei Jahren vollständig bezahlt sein. Engelhardt und die verschiedenen Abteilungsleiter berichteten über Veranstaltungen und Aktivitäten im vergangenen Jahr. So wurde eine Winterwanderung und ein Wirtshaussingen organisiert.

Die Faschingsveranstaltungen mit Ehrungsabend, zwei Prunksitzungen und Kinderfasching, der Weiberfasching und der Showtanzwettbewerb waren für den TSV ein voller Erfolg. Trotzdem wird im kommenden Jahr letztere Veranstaltung aus dem Kalender des TSV gestrichen, da sich nicht genügend Helfer hierfür finden ließen, führte GCA-Abteilungsleiterin Susanne Weber aus.

Verschiedene Vereinssitzungen, Infoabende und private Feiern wurden im Sportheim bewirtet. Das Schafkopfturnier zählte mit über 100 Startern ebenso zum Programm wie Weihnachtsfeier, mehrere Vorstands- und eine Mitgliederversammlung.

Die Fußballer, die mit der DJK Altbessingen in einer Spielergemeinschaft auf dem Platz stehen, schlossen das abgelaufene Jahr mit einem 5. Platz in der B-Klasse SW1 ab, momentan belegen sie dort den 9. Platz mit viel Luft nach oben, wie Engelhardt für den entschuldigten Abteilungsleiter Michael Vollmuth ausführte.

Nur noch insgesamt acht Nachwuchsfußballer hat der TSV im Ort, die in einer Spielergemeinschaft mit den umliegenden Ortschaften diesem Hobby nachgehen, bedauerte Jugendleiter Edwin Spahn.



Ehrungen

Verdiente Mitglieder wurden für ihre Treue zum Verein geehrt. Seit 50 Jahren Vereinsmitglied ist Reinhard Hauptmann, der die goldene Ehrennadel und eine Urkunde erhielt. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft können Harald Göbel, Burkard Schmittroth und Ewald Weidner zurückblicken. Sie erhielten die Ehrennadel in Silber. Seit 25 Jahren sind Ilona Hagedorn, Jörg Hagedorn, Denise Sauer und Patrick Schmähling im Verein aktiv und bekamen die bronzene Ehrennadel.

Geplant ist die zeitnahe Erneuerung der Heizanlage; Angebote werden hierfür eingeholt. Termine für das kommende Jahr stehen ebenso bereits fest.



Vorschau auf Termine

Am 16./17. September ist das Sportfest geplant, vom 30. Juli bis 2. August findet für Nachwuchskicker der Jahrgänge 2005-2012 eine viertägige Fußballschule statt. Das Wirtshaussingen ist am 6. Oktober, am 3. und 5. November steigt die Kirwe. Am 30. November ist das Schafkopfturnier geplant. Der Ordensabend eröffnet die Faschingssession der GCA am 19. Januar 2019. Es folgen die Prunksitzungen am 8. Und 9. Februar, der Weiberfasching am 22. Februar und der Kinderfasching am 2. März.

Engelhardt sprach an, dass immer noch ein "Organisator Diensthabende", der Helfer für die Dienste bei de Faschingsveranstaltungen suchen soll, fehlt.