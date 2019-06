TSV begeht sein 70-jähriges Bestehen

Der TSV Waldfenster feiert von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, sein 70-jähriges Vereinsjubiläum sowie 40 Jahre Damengymnastik. Beginn ist am Freitag, 28. Juni, um 17 Uhr mit einem Fußballspiel der Plastec GmbH gegen die Blaubären Albertshausen auf dem Sportplatz. Um 18 Uhr folgt ein Kesselfleischessen. Auch am Samstag, 29. Juni, stehen Fußballspiele an: 15 Uhr F-Jugend SG Waldfenster gegen FC Poppenroth, 16 Uhr G-Jugend SG Waldfenster gegen DJK Schondra, 17 Uhr Herren DJK Waldberg - gegen FC 06 Bad Kissingen. Father & Son unterhalten ab 20 Uhr. Am Sonntag, 30. Juni, findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst am Sportheim statt. Danach wird die Goldene Raute durch den BLSV überreicht. sek