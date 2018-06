TSV 08 Kulmbach stellt die erfolgreichste Mannschaft

LK 1:

Die Turnerinnen des TSV 08 Kulmbach dominierten mit 16 Pokalgewinnen den internationalen Domreiter-Cup in Bamberg. Insgesamt waren etwa 170 Nachwuchsturnerinnen am Start.Der Cup war auch ein Testlauffür die anstehende bayerische Turnliga in Bamberg mit 64 Mannschaften und fast 700 Turnerinnen. So testeten auch die Kulmbacher für diesen Ligawettkampf, die jüngsten Talente versuchten sich zudem in höheren Leistungsklassen.Ihren ersten Wettkampf turnte Emma Schedewie. Die Fünfjährige machte ihre Sache trotz großer Nervosität sehr gut und schnappte sich gleich den Siegerpokal.Die achtjährige Annina Somieski turnte einen tollen Wettkampf in der Kür der Leistungsklasse (LK) 2. Sie verbesserte sich im Vergleich zu ihren vorangegangenen Wettkämpfen um mehr als sechs Punkte und machte den nächsten Sieg für das TSV-Team perfekt. Sie begeisterte die Zuschauer vor allem mit ihrer Bodenkür zur Musik von Pippi Langstrumpf Besonders viel hatte sich Lea Schramm vorgenommen, die mit ihren neun Jahren bereits die LK 1 in Angriff nahm. Sie meisterte die hohen Anforderungen vor allem am Stufenbarren problemlos und fuhr mir mehr als 40 Punkten den Sieg ein.In einem großen Starterfeld der LK 3, in dem sogar eine amerikanische Turnerin aus Texas vertreten war, musste sich Lia-Sophie Buchwald behaupten. Die Kulmbacherin präsentierte sich in starker Form: Sie dominierte die Konkurrenz ab dem ersten Gerät nach Belieben und erzielte mit fast 52 Punkten das beste Ergebnis einer Kulmbacherin an diesem Tag.Auch die Vorzeigeturnerin der Nullachter, Maxi Roßberg, meldete sich formstark aus ihrer Urlaubspause zurück. Sie sicherte sich den Sieg in der Seniorenklasse ab 30 Jahren.Einen weiteren Höhepunkt aus Kulmbacher Sicht lieferte Emma Heller in der olympischen Kür mit einem tollen Doppelsaltosprung vorwärts über den Sprungtisch. Heller gewann ihren Wettkampf mit einem neuem persönlichen Punkterekord.Die weiteren Platzierungen der Turnerinnen des TSV 08 Kulmbach:Jule Naundorf (1. Platz AK 12/13), Jana Lämmermann (1. Platz AK 18+);Selina Somieski (1.Platz AK12/13), Charlyn SIemon (2. Platz AK 12/13);Laura Martin (1.Platz AK 16/17), Laura Rektorschik (2. Platz AK 16/17), Hannah Topp (3. Platz AK 16/17), Franziska Pöhnl (3. Platz AK12/13), Marie Neumüller (13.Platz AK 12/13), Particia Schmidt (1. Platz AK 14/15), Pia Pöhnl (3. Platz AK 14/15).