TSL-Talfahrt geht weiter

Der freie Fall der Landesliga-Faustballer der TS Lichtenfels geht weiter. Die Niederlagen am vergangenen Heimspieltag gegen die DJK Ursensollen (0:3) und den FC Maxhütte-Haidhof (0:3) waren die Pleiten sieben und acht in Folge. Besonders schmerzhaft war die Niederlage im Kellerduell gegen Ursensollen, das die TSL ans Tabellenende beförderte.Mit 11:6, 11:7 und 13:11 zogen die Gäste an den Lichtenfelsern vorbei. War gegen Ursensollen noch mehr drin für die TSL, so war gegen Maxhütte-Haidhof nichts zu holen. Nur im ersten Satz hielt Lichtenfels mit (10:12), die Durchgänge zwei und drei gingen standesgemäß mit 11:4 und 11:6 an die Oberpfälzer. Die TSL wartet nun seit über vier Wochen auf einen Sieg. khk