TSL-Talente werden ausgebremst

Wie schon im Hinspiel musste der Trainer der Lichtenfelser C-Jugendhandballer, Michael Macheleid, gegen Forchheim auf einige Leistungsträger verzichten und verlor deshalb auch die Heimpartie in der Ü-Bezirksliga Nord 1 mit 18:24 (7:10).

Bis zur 14. Minute verlief die Partie ausgeglichen (5:5). In den Minuten vor der Pause ließ die Konzentration bei den Gastgebern nach, so dass die HCler mit einer 10:7-Führung die Seiten wechselten.

Forchheim wehrte sich gegen die durchsetzungsfreudigen Lichtenfelser in Halbzeit 2 mit Klammern. Dadurch waren die "Turner" ausgebremst, denn der Schiedsrichter unterband diese Aktionen nicht. Stattdessen schickte der Referee mehrmals heimische Spieler auf die Strafbank, als sie sich aus den Umklammerungen lösen wollten. Dadurch traute sich die TSL kaum noch in die Gästedeckung, so dass sich der Rückstand bis zum Ende noch vergrößerte. gü TS Lichtenfels: Nagel - Schröder, Will, Aumüller (4), Vogelsang, Spath (3/1), Schnapp (7), Schroeder (4), Voll, Maier