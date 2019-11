TSL-Jungs zeigen ihr Talent

Erfolgreich absolvierten die C-Junioren-Handballer der TS Lichtenfels ihre Auswärtspartie in Rodach und überzeugten mit tollem Mannschaftsspiel.

ÜBL Nordost 1, ml. C-Jugend

SG Rodach/Großwalbur - TS Lichtenfels 15:26

Über die gesamte Spielzeit leisteten die Macheleid-Jungs sehr gute Abwehrarbeit, die viele Ballgewinne zur Folge hatte. Daraus wiederum resultierten Konter, die eine klare 17:7-Führung zum Seitenwechsel einbrachte.

Besonders die Jüngsten im Gästeteam zeigten, welches Potenzial in ihnen steckt. Das Endergebnis von 15:26 fiel noch relativ glimpflich für die Gastgeber aus. Eine Vielzahl an guten Chancen ließen die Korbstädter nämlich ungenutzt. gü TS Lichtenfels: C. Aumüller - J. Bätz, Martin Maier, Max Maier, J. Schnapp, M. Schmidt (3), F. Schroeder (10), F. Schütz (4), T. Kliebe (9)