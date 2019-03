TSK-Herren feiern vorzeitigen Klassenerhalt

Die Volleyballer der ersten Herrenmannschaft der TS Kronach blicken auf einen perfekten Spieltag zurück: Im vorletzten Heimspiel der Saison trafen sie auf die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf aus Ebern und Hirschaid. Die erfahreneren Gastgeber setzten sich jeweils mit 3:0 durch und machten den vorzeitigen Klassenerhalt in der Landesliga Nordost perfekt. TS Kronach - TV Ebern 3:0 Den Auftakt in den Spieltag bildete die Partie gegen den Aufsteiger TV Ebern, auf den die Gastgeber in dieser Saison noch nicht getroffen sind. Eindrücke aus den Spielen des TV Ebern gegen andere Mannschaften gab es allerdings zur Genüge und so war allen Spielern bewusst, dass sie gegen diese abwehrstarke Mannschaft mit voller Konzentration und Willen ins Spiel ziehen müssen. Ein Vorteil an diesem Spieltag war sicherlich der voll besetzte Kader der Kronacher, der immer wieder Möglichkeiten bot, in kritischen Situationen zu reagieren.

Satz 1 begann voll und ganz nach dem Geschmack der Routiniers und Kronach erspielte sich durch gute Aufschläge und druckvolle Angriffe schnell einen komfortablen Vorsprung, der den verdienten Satzgewinn sicherte (25:11).

In den Sätzen 2 und 3 gestaltete sich ein engerer Spielverlauf, in dem es aber immer wieder die Gastgeber waren, die in den heißen Phasen die entscheidenden Punkte machten und den Gegner zu keiner Zeit richtig ins Spiel kommen ließen. So gingen auch die Sätze 2 und 3 mit 25:23 und 25:21 an Kronach und der erste wichtige Sieg gegen einen direkten Verfolger war perfekt. TS Kronach - VC 06 Hirschaid 3:0

Das Duell gegen den VC Hirschaid glich einem Generationenduell: Die jungen Gäste aus Hirschaid überzeugten bereits im Hinspiel durch ihre Dynamik und Athletik, auch wenn das Hinspiel mit 3:1 an die erfahreneren Kronacher ging. Der positive Flow des ersten Spiels sollte auf Kronacher Seite auch in das zweite Spiel genommen werden.

In leicht modifizierter Aufstellung gingen die Hausherren auf das Feld. Schnell zeigte sich, dass die Gäste derzeit durch einige verletzungsbedingte Ausfälle geschwächt waren und Kronach so schnell die Oberhand in diesem Spiel gewann. Aus einer stabilen Annahme und einem intelligenten Spielaufbau wurde über alle Positionen sehenswert gepunktet. Nach knapp einer Stunde Spielzeit hatten die Gastgeber Matchball, der gleichbedeutend mit dem direkten Klassenerhalt war. Ein druckvoller Angriff sicherte den letzten Punkt und somit den Gewinn des entscheidenden dritten Satzes zum Klassenerhalt (25:21, 25:12, 25:21).

Der vorzeitige Ligaverbleib ist für die Kronacher Landesligisten ein nahezu unbekanntes Gefühl, denn in den vergangenen Jahren schafften sie dies immer erst am letzten Spieltag. Die noch ausstehenden drei Spiele können die Herren der TS Kronach somit befreit angehen und dabei am Samstag, 23. März, zu Hause einen erfolgreichen Saisonabschluss mit dem Kronacher Publikum feiern, bei dem sich der Verein für die stimmungsvolle Unterstützung in den Heimspielen bedankt. Tabellarisch ist nun für die Kronacher sogar noch der vierte Platz im Bereich des Möglichen. TS Kronach: Ammon, Bayer, Biniszewski, Bollow, Ernst, Gessner, Groß, Neubauer, Neugebauer. bol