TSK-Damen erwarten Topfavoriten

Im heimischen Turnerheim erwarten die Volleyball-Damen 1 und 2 der Turnerschaft Kronach am Wochenende richtungsweisende Spiele in der Landes- und Bezirksliga. Nach einem holprigen Saisonverlauf wollen die Damen endlich ein Erfolgserlebnis verbuchen, um mit Selbstvertrauen in die weiteren Spiele starten zu können.

Damen 2 wollen ersten Sieg

Den Auftakt in das Damen-Volleyball-Wochenende machen die Damen 2 in der Bezirksliga am Samstag. Noch sieglos, aber mit konstant ansteigender Formkurve spielen die Damen um Trainerfuchs Alexander Groß ab 15 Uhr im Turnerheim.

Zuerst geht es gegen die erfahrene Mannschaft der SG Rödental, die seit Jahren auf den vorderen Tabellenplätzen der Bezirksliga rangiert. Ein Kontrastprogramm steht dann im zweiten Spiel auf dem Zettel: Die junge und talentierte Mannschaft der NH Young Volleys aus Neudrossenfeld fordert die Kronacher Damen mit jugendlichem Elan und Unbekümmertheit. In beiden Partien werden Kampf und Leidenschaft entscheidend sein, um den ersten Saisonsieg verbuchen zu können.

"Erste" gegen Ligafavorit

Das Highlight des Wochenendes startet am Sonntag um 13 Uhr im Turnerheim. Die Landesliga-Damen wollen zu Hause den zweiten Sieg in der noch jungen Saison einfahren und gleichzeitig Wiedergutmachung für die enttäuschende Leistung im letzten Heimspiel betreiben.

Im ersten Spiel geht es gegen den Aufstiegsfavoriten BSV Bayreuth I, der durch eine sehr stabile und fehlerfreie Spielweise überzeugt. Im Anschluss folgt dann das Match gegen die Veinal Volleys Bamberg II, die mit ihrem unter Volleyballern bestens bekannten Trainer Heriberto Quero über sehr viel Wettkampferfahrung verfügen und in den letzten Spielen meist als Sieger vom Feld gingen.

Beide Spiele werden für die Kronacher "Erste" Spiele des Willens sein, denn nur mit absoluter Überzeugung und Hingabe wird man gegen die beiden klar favorisierten Gäste eine Chance auf einen Überraschungserfolg haben. Die Außenseiterrolle nehmen die Gastgeberinnen aber gerne an und wollen sich konsequent in allen Spielelementen weiter steigern, um sich dem höheren Niveau und Tempo der Landesliga schnellstmöglich anzupassen. Die Chancen stehen bei einem vollständigen Kader nicht schlecht und auch das Trainerteam geht zuversichtlich in diesen spannenden Spieltag.

Die Spiele der Damen 2 beginnen am Samstag um 15 Uhr im Turnerheim. Die Damen 1 starten am Sonntag bereits um 13 Uhr in den Doppelspieltag. Die Volleyballabteilung der TS Kronach freut sich auf zahlreiche Besucher und lautstarke Unterstützung, um die Festung Turnerheim uneinnehmbar zu machen. Der Eintritt zu den Spielen ist frei. bol