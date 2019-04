TSK beendet Saison auf Platz 6

Nachdem sich die Tischtennis-Herren der TS Kronach in der vergangenen Woche den Klassenerhalt in der Landesliga Nordnordost bereits gesichert hatten, war für sie das Treffen beim Tabellendritten TTC Burgkunstadt bedeutungslos geworden.

Ohne ihren Spitzenspieler Kostadinov zogen sich die Cranachstädter bei der 6:9-Niederlage aber recht gut aus der Affäre, wobei sie nach der 6:5-Führung sogar etwas Zählbarem nahe gekommen waren.

Die Kronacher (11:21 Punkte) behielten trotz der Niederlage ihren sechsten Tabellenplatz, da sie der SV Mistelgau (10:22) aufgrund seiner Niederlage gegen den TTC Hof nicht überrunden konnte. TTC Burgkunstadt - TS Kronach 9:6

Zwar mussten sich im ersten Doppel Andre Rauscher und Ergänzungsspieler Karlheinz Babinsky geschlagen geben, da jedoch die Duos Teille/Eichner und Bittruf/Grube nach jeweiligem 1:1-Satzgleichstand den folgenden dritten und vierten Durchgang gewannen, lagen die Gäste mit 2:1 vorne.

Nicht so gut lief es in den ersten drei Einzeln. Sowohl Andre Rauscher als auch Christoph Teille und Michael Bittruf scheiterten jeweils im vierten Satz, so dass Burgkunstadt das Blatt zur eigenen 4:2-Führung gewendet hatte. Doch Kronach verstand es zu kontern. In den folgenden fünf Paarungen punkteten nämlich Andreas Eichner, Alexander Grube, Teille und Rauscher, so dass sich die Hausherren wieder mit 5:6 im Hintertreffen befanden.

Doch von da an nahm der TTC das Geschehen fest in die Hand. Er legte mit vier Siegen in Serie nicht nur den Hebel wieder um, sondern hatte damit den Heimerfolg in trockene Tücher gebracht. In diesem Abschnitt mussten sich die Kronacher Akteure gleich in sechs Sätzen erst in der Verlängerung geschlagen geben. hf Ergebnisse: Voit/Nidetzky - Rauscher/Babinsky 3:0, Pol/Klieme - Teille/Eichner 1:3, Schneider/Karnoll - Bittruf/Grube 1:3, Pol - Rauascher 3:1, Voit - Teille 3:1, Nidetzky - Bittruf 3:1, Schneider - Eichner 1:3, Karnoll - Babinsky 3:0, Klieme - Grube 1:3, Pol - Teille 0:3, Voit - Rauscher 2:3, Nidetzky - Eichner 3:1, Schneider - Bittruf 3:0, Karnoll - Grube 3:1, Klieme - Babinsky 3:0.