TSH-Damen bleiben drittklassig

Kurz vor dem offiziellen Saisonstart am 1. Juli gaben die Verantwortlichen der SG Menden-Sauerland den Rückzug ihrer Handballmannschaft aus der 3. Liga West bekannt. Dank dieser Entscheidung bleiben die Herzogenauracher Handballdamen trotz des sportlichen Abstiegs über die Relegation gegen Chemnitz in der dritthöchsten Spielklasse. Damit hat sich der Erfolg in einem zum damaligen Zeitpunkt eigentlich unerheblichen zweiten Relegationsduell mit Vechta doch noch gelohnt, denn mit dem Sieg nach Hin- und Rückspiel stand die TSH als erster Nachrücker fest.Nach Absprache mit der Mannschaft nahmen die Herzogenauracher Verantwortlichen noch am Tag des Bekanntwerdens das Angebot an. Momentan stimmt die Spielkommission darüber ab, welcher der vier Staffeln die Mittelfranken zugeordnet werden. Aus geografischen Gründen gilt es als wahrscheinlich, dass aus der aktuellen Einteilung der Ost-Gruppe ein Verein in den Westen gezogen wird und die Turnerschaft in der kommenden Saison ihre Spiele im Osten statt wie 2017/18 im Süden bestreitet.Während das Team in diesem Fall zwar auf die Teilnahme an den bayerischen Derbys verzichten muss, freuen sich alle Beteiligten, erneut hochklassigen Handball in Herzogenauracherleben zu können. Eigentlich war für den neuen Trainer René Friedrich der direkte Wiederaufstieg das Ziel, auf das er seit Anfang dieser Woche hinarbeiten wollte. Zum Trainingsauftakt am Montag, die gemeinsam mit der in die Landesliga aufgestiegenen Reserve stattfand, gingen Friedrich und Co-Trainerin Stefanie Mittasch noch davon aus, einen Bayernligisten zu übernehmen.Mittasch hatte diese Position neben ihrer Tätigkeit als Spielerin der Ersten in der vergangenen Saison schon bei der Zweiten inne. Im letzten Spiel verletzte sie sich so schwer am Knie, dass sie sich 2018/19 neben der Rehabilitation voll auf ihre Trainerkarriere konzentrieren möchte. Die 24-Jährige absolvierte die Ausbildung zum B-Trainer und coachte in der Vergangenheit neben der Pegnitzer A-Jugend die Bezirksauswahl Oberfranken. "Handball ist eine adrenalingeladene Sportart, bei der andauernd etwas passiert. So ist auch der Trainer gefordert, schnell zu reagieren und taktisch umzustellen", sagt Mittasch.Sie kennt das Team schon einige Jahre und möchte dieses Wissen in ihre Arbeit einbringen. "Die Mannschaft soll das Tempospiel weiter kontinuierlich über 60 Minuten durchziehen. Dazu lege ich Wert auf den Positionsangriff und zusätzliche Variabilität im Spielaufbau", erklärt die 24-Jährige, die sich taktisch weiterentwickeln und als Trainerin dazulernen will.René Friedrich leitete zehn Jahre lang den weiblichen Nachwuchs des MTV Stadeln. Seine damalige E-Jugend führte er bis in die Damenmannschaft, mit der er in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bayernliga feierte. Er freue sich auf die Aufgabe mit neuen, interessanten Spielerinnen und möchte den Herzogenauracher "Powerhandball" in den kommenden Jahren mitgestalten. "Ich verfolge den Herzogenauracher Handball schon seit ein paar Jahren. Von außen hat man immer wieder die ein oder andere Idee. Diese umzusetzen, wird eine spannende Aufgabe", sagt der 29-Jährige. Der Fokus liege freilich auf der ersten Damenmannschaft, doch auch in der Jugendarbeit sieht Friedrich Potenzial, um vereinsintern Talente heranzuziehen.Der nicht mehr aktive Handballer schätzt seinen Sport aufgrund dessen Vielfältigkeit. "Sowohl Kraft, Schnelligkeit als auch Ausdauer sind gefordert. Zudem lebt Handball von Emotionen", sagt Friedrich. Die Spiele seien meist spannend bis zum Schlusspfiff, das ständige Hin und Her ziehe Viele in seinen Bann. Den Frauenhandball bei der TSH sieht er in einer guten Entwicklung: "Es ist großartig, dass wir in der 3. und in der Landesliga antreten." Nach aktuellem Stand hat er denselben Kader zur Verfügung wie sein Vorgänger-Duo Klaus Watzinger und Mirko Scholten.Der Hobby-Moutainbiker bringt seinen langjährigen Torwarttrainer aus Stadelner Zeiten, Peter Schiller, mit. Bis zum Saisonstart im September haben Friedrich, Mittasch und Schiller Zeit, die vergangene Spielzeit aufzuarbeiten, eigene Impulse zu setzen und neue Motivation für die bevorstehenden Aufgaben zu erzeugen.Auch bei der Reserve gibt es zur kommenden Saison einen Trainerwechsel. Für den Meister der Bezirksoberliga wird Michaela Heckel von der Bank aus das Sagen haben. Unterstützt wird sie von Peter Schiller. Die Puschendorferin übernimmt die Mannschaft von Udo Hermannstädter, der sich wieder mehr auf seine Schiedsrichterkarriere konzentrieren will. Die ehemalige Bundesligaspielerin der HG Quelle Fürth wolle zunächst die Spielerinnen kennenlernen und eine gemeinsame Basis legen.An der Arbeit als Handballcoach reizt sie, dass man mit unterschiedlichsten Charakteren zusammenkommt und mit Motivation, Willensstärke sowie Fleiß viel erreichen kann. Den Teamgeist stellt sie in den Vordergrund: "Im Handball muss man manchmal persönliche Dinge hintenanstellen, um erfolgreich zu sein." Primäres Ziel sei der Klassenerhalt. Aber nach oben sei bekanntlich immer alles offen. Abteilungsleiterin Christine Odemer freut sich über die neuen Übungsleiter: "Mit unserem Trainerteam sind wir für die neue Saison stark aufgestellt. Ich freue mich darauf, wenn unser Powerhandball ab September wieder viele Herzogenauracher in die Gymnasiumhalle lockt."