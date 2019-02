TSG verliert zweimal

Am zweiten Spieltag der Karambolbezirksliga Nordbayern trat das Billardteam der TSG 2005 Bamberg beim ATSV Erlangen II an. Die zweite Mannschaft des Bundesligisten erwies sich als der erwartet starke Gegner und gewann beide Partien mit 4:2. Das Hinspiel war an Tisch 2 und 3 eine klare Sache. Schla-gintweit und Biedermann ließen den TSGlern Günthner und Sonntag keine Siegchance und fuhren ungefährdet die Punkte ein. Rachold von der TSG 2005 Bamberg drehte den Spieß um und gewann klar gegen Trautner mit 150:124 bei 20 Aufnahmen, was einen hervorragenden Durchschnitt von 7,5 ergab. Im Rückspiel setzte Rachold noch einen drauf und spielte in der Mitte der Partie eine 44er-Serie, was die frühzeitige Entscheidung bedeutete. Trautner musste sich mit 108:127 bei 20 Aufnahmen geschlagen geben. Günthner an Tisch 2 konnte seine Rückpartie zunächst offen gestalten, aber der Erlange Schlagintweit setzte sich doch mit neun Punkten Vorsprung durch. Sonntag hatte auch im Rückspiel an Tisch 3 gegen den technisch überlegenen Biedermann keine Chance. red Stand: 1. SV Fürth-Poppenreuth 8:0 Punkte, 2. ATSV Erlangen II 4:0, 3. TSG 2005 Bamberg 4:4, 4. SV Fürth-Poppenreuth II 0:4, 5. BF Creidlitz-Coburg II 0:8