TSG Bamberg startet mit zwei Siegen in die Saison

Zum Auftakt der Karambol-Billardsaison in der Bezirksliga gastierte die zweite Mannschaft des Bundesligisten BF Creidlitz-Coburg bei der TSG 2005 Bamberg. Die TSGler ließen in beiden Partien nichts anbrennen. Sie spielten ihren Heimvorteil aus, gewannen das Hinspiel mit 6:0 und das Rückspiel mit 4:2. Allerdings waren die Partien an Tisch 2 und 3 sehr umkämpft. Dreimal gewannen die TSGler mit nur einem Punkt

Vorsprung. Den Ehrenpunkt holte Creidlitz-Coburg im Rückspiel an Tisch 3, wobei auch diese Partie knapp mit nur vier Punkten für die TSG verloren ging. So feierten die Bamberger einen gelungenen Auftakt in die Saison. red