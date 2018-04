TSG Bamberg ist chancenlos

Am vorletzten Spieltag der Karambol-Bezirksliga Nordbayern gastierte der ATSV Erlangen II beim Billardteam der TSG 2005 Bamberg. Gegen den Tabellendritten rechneten sich die TSGler durchaus Heimsiege aus. Diese Hoffnung wurde aber jäh zerstört. Erlangen, fast in Bestbesetzung angetreten, ließ den Bambergern keine Chance und feierte zwei Siege (5:1 und 6:0).

Im Hinspiel holte nur Rachold gegen den Erlanger Trautner ein Unentschieden und rettete den Ehrenpunkt. Popp an Tisch 2 und Günthner an Tisch 3 mühten sich gegen Pham und Pichler vergebens. Die Erlanger spielten einfach ihre technische Überlegenheit aus.

Im Rückspiel lief Rachold einem ständigen Rückstand hinterher, hatte aber mit dem Schlussball die Möglichkeit zum Sieg. Doch fehlten ihm vier Punkte, und Trautner holte für Erlangen den Sieg. Pham spielte noch einmal besser, der TSGler Popp hatte dem nichts entgegenzusetzen. So ging auch diese Partie verdient an Erlangen. Günthner an Tisch 3 kam etwas besser in die Partie, es reichte aber doch nicht gegen Pichler. Mit diesen zwei Heimniederlagen verschlechterte sich die TSG 2005 Bamberg vor dem letzten Spieltag auf den vorletzten Platz. red



Stand: 1. SV Fürth-Poppenreuth 16:0 Punkte, 2. ATSV Erlangen II 12:0, 3 BC Selb 8:0, 4. SV Fürth-Poppenreuth II 6:14, 5. ATSV Erlangen III 4:16, 6. TSG Bamberg 4:16, 7. BF Creidlitz-Coburg III 2:6