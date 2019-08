Tschechische Diebesbande geht ins Netz

Gut einen Monat nach einer Reihe von Diebstählen im Zapfendorfer Stadtteil Roth ist der Polizei eine Diebesbande ins Netz gegangen: Am 19. Juli bemerkte eine aufmerksame Frau vier ihr unbekannte Personen. Sie waren mit zwei Autos mit tschechischen Kennzeichen unterwegs und sahen sich um. Dies kam der Frau merkwürdig vor. Die Vier gingen in eine Scheune des Nachbarn der Frau und kamen mit Spanngurten wieder heraus. Die vermeintlichen Diebe packten die Spanngurte in den Kofferraum eines Fiats. Dann fuhren sie mit diesem und einem Audi vom Tatort weg. In dem Audi sah die Zeugin mehrere Gartengeräte wie Motorsägen und -sensen.

Kupferrinne tauchte wieder auf

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung hielt eine Polizeistreife den Fiat, in dem zwei Männer saßen, an. Im Kofferraum und auf der Rückbank fanden die Beamten neben den entwendeten Spanngurten auch ein Mountainbike und Teile einer zusammengefalteten Kupferdachrinne. Die Dachrinnenteile konnten dem Feuerwehrhaus in Roth zugeordnet werden. Dort hatte die Gruppe zuvor ein Fallrohr und Kupferteile abmontiert. Weiterhin stießen die Beamten auf geringe Mengen Drogen. Darüber hinaus ergab eine Überprüfung, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die zwei Tatverdächtigen aus dem Fiat wurden festgenommen.

Coburger vermisste sein Rad

Das Mountainbike im Kofferraum wurde einem Diebstahl in Coburg zugeordnet. Coburger Ermittler gaben an, dass in der Straße, in der das Mountainbike abhanden kam, auch ein Gartenhaus aufgebrochen wurde. Daraus fehlten mehrere Gartengeräte, darunter eine Motorsense und -säge.

Die beiden Personen aus dem Audi gingen vorerst durchs Netz. Ermittler der Polizeiinspektion Bamberg-Land gelang es aber in Zusammenarbeit mit tschechischen Ermittlern, die Personalien der Insassen festzustellen. Es handelt sich um ein Pärchen, das in Tschechien mit ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung getreten ist. Alle vier Tatverdächtigen müssen sich für ihre Diebestour verantworten. red