Tschechische Diebesbande erwischt

Ermittlern der PI Bamberg-Land gelang es jetzt gemeinsam mit tschechischen Behörden, vier Tatverdächtige festzustellen, die für mehrere Diebstähle in Oberfranken verantwortlich sind.

Ausgangspunkt war die Beobachtung einer aufmerksamen Zeugin, die Mitte Juli auf vier unbekannte Personen aufmerksam wurde, die mit zwei Autos tschechischer Zulassung unterwegs waren und sich im Zapfendorfer Ortsteil Roth zunächst verdächtig umsahen. Die Personen gingen letztlich in eine Scheune des Nachbarn und kamen mit Spanngurten wieder heraus. Die vermeintlichen Diebe packten die Spanngurte in den Kofferraum eines Fiats. Dann fuhren sie mit dem Fiat und einem Audi weg. In dem Audi konnte die wachsame Zeugin noch mehrere Gartengeräte wie Motorsägen bzw. Motorsensen erkennen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es einer Polizeistreife, den Fiat mit zwei Männern anzuhalten. Im Auto fanden die Beamten neben den entwendeten Spanngurten auch ein Mountainbike und Teile einer zusammengefalteten Kupferdachrinne. Die Dachrinnenteile konnten dem Feuerwehrhaus in Roth zugeordnet werden. Dort hatte die Gruppe zuvor ein Fallrohr und Kupferteile abmontiert. Die zwei tschechischen Tatverdächtigen aus dem Fiat wurden noch vor Ort festgenommen.

Das Mountainbike wurde einem Diebstahl in Coburg zugeordnet. Coburger Ermittler gaben an, dass in der Straße, in der das Mountainbike abhanden kam, auch ein Gartenhaus aufgebrochen worden war. Daraus fehlten mehrere Gartengeräte, u.a. auch eine Motorsense und eine Motorsäge.

Vom Audi jedoch fehlte jede Spur - bis es den Ermittlern der PI Bamberg jetzt gelang, gemeinsam mit den tschechischen Kollegen die Personalien der Insassen festzustellen. Es handelt sich um ein Pärchen, welches in der Tschechischen Republik mit ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung getreten war. Nun müssen sich alle vier Mitglieder der Gruppe für die Diebestouren verantworten. pol