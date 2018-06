Tschechien und Erzgebirge

red



Einen Tagesausflug in das Erzgebirge und nach Tschechien unternahm der Gesangverein "Eintracht" Blaich . Nach einer kurzen Frühstücksrast ging die Fahrt in Richtung Karlsbad, vorbei am Schlossgarten Ostrov nach Kadan. Hier unternahm die Gruppe einen informativen Stadtrundgang. Nach dem Mittagessen in Klasterec (Klösterle) spazierten die Ausflügler entlang der Eger zum Schloss. Danach ging es weiter zum Fichtelberg, dem höchsten Berg Sachsens. Dort wurde die tolle Aussicht leider getrübt von einem Regenschauer, hatte die Gruppe doch prompt einen von den 300 Regentagen auf dem Fichtelberg erwischt. Weiteres Ziel war Gottesgab (Bozi), das höchstgelegene Städtchen in Mitteleuropa. Während der Fahrt durch Tschechien wurde die Gruppe von der Reiseleiterin Olina Koudelova mit ihrem kompetenten und fundierten Wissen begleitet, sie war mit ihrer lustigen Art ein echter Glücksgriff. Das Abendessen wurde in der Gaststätte "Entenmühle" eingenommen. Den Ausflug hatten Jürgen und Grete Arlt bestens organisiert.