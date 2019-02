TS Lichtenfels bietet Tai-Chi-Kurs an

Unter dem Motto "bewegen - atmen - entspannen" bietet die TS Lichtenfels einen neuen Tai-Chi- und Qi-Gong-Kurs an. Der Kurs richtet sich an alle, die einmal "durchschnaufen" möchten. Er beginnt am Donnerstag, 21. Februar, und findet immer donnerstags von 19.45 bis 20.45 Uhr in der Turnhalle der Kolbe-Schule statt. Anmeldung und Informationen bei Thorsten Schmidt unter 0171/5116098. red