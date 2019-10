TS Kronach schnappt sich einen Punkt beim Meisterschaftsanwärter

Nach der Auftaktniederlage in Burgkunstadt holten die Tischtennisspieler der TS Kronach in ihrem zweiten Spiel der neuen Landesliga-Saison ein zufriedenstellendes 8:8-Unentschieden beim ambitionierten TTC 45 Altenkunstadt. Garanten für diesen Teilerfolg waren mit ihren zwei Einzelsiegen Neuzugang Proano Quimis, Pfarrer Christoph Teille und Mannschaftsführer Michael Bittruf. Damit sollte hinreichend Selbstvertrauen getankt sein für die Aufgaben am Samstag. Dann stehen zwei Heimspiele auf dem Programm: Zunächst steigt um 13.30 das Duell gegen den Aufsteiger TSG Bamberg, um 18 Uhr folgt die Partie gegen die Verbandsoberliga-Reserve des TTC Tiefenlauter.

Landesliga Nordnordost

TTC 45 Altenkunstadt - TS Kronach 8:8

Nachdem sich die Hausherren in der vergangenen Saison mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben mussten, hat Altenkunstadt in der neuen Spielzeit den Aufstieg fest im Visier. Mit dem gleichen Stammsextett, das zum Serienauftakt den TSV Zell mit 9:3 abgekanzelt hatte, gingen sie auch gegen die TSK-Herren ins Rennen.

Und es schien für den klaren Favoriten alles nach Plan zu laufen. Der TTC entschied nämlich alle drei Eröffnungsdoppel zu seinen Gunsten, sodass für Altenkunstadt eine viel versprechende und beruhigende 3:0-Führung zu Buche stand.

Doch zum Auftakt der Einzel gab es gleich eine Überraschung: War Christoph Teille in der vergangenen Serie gegen den TTC-Spitzenspieler noch ohne Satzgewinn geblieben, wies er nun Miroslav Hurina mit 3:0 in die Schranken in seine Schranken (11:4, 11:6, 11:5). Da auch der Kronacher Neuzugang Andres Proano Quimis seinem Kontrahenten Ulrich Martin nicht den Hauch einer Chance ließ, verkürzte Kronach auf 3:2.

Allerdings blieb Andreas Eichner gegen seinen einstigen Mannschaftskameraden Dimytro Nazaryschyn chancenlos, sodass die Gastgeber wieder auf 4:2 davon zogen. Doch die Freude beim Team aus dem Nachbarlandkreis währte nicht lange. Andre Rauscher und Michael Bittruff warteten mit einer ungeahnten Nervenstärke auf und behielten jeweils mit 11:9 im Entscheidungssatz die Oberhand.

Nach dem zwischenzeitlichen 4:4 musste Alexander Grube zwar den fünften Zähler für Altenkunstadt zu lassen, doch dann zeigte die neue Nummer eins der Gäste, Proano Qimis, seine Stärke. Trotz eines 1:2-Satzrückstands riss er gegen Hurina mit einem 11:9 und 11:7 das Ruder noch herum. Als dann auch noch Teille seinen zweiten Einzelerfolg feierte, lag die Mannschaft aus der Kreisstadt sogar mit 6:5 vorne.

Dies wurmte die Gastgeber ganz schön. Jetzt bliesen sie zur erfolgreichen Aufholjagd: Rauscher musste sich bereits nach drei Durchgängen geschlagen geben, Eichner sowie Grube gingen nach der jeweiligen 1:0-Satzführung noch mit 1:3 unter. Nach dieser 8:6-Führung hatte das Heimteam den Sieg vor den Augen. Doch zunächst machte der an diesem Tag über sich hinaus wachsende Bittruf im letzten Tageseinzel dem TTC einen kräftigen Strich durch die Rechnung (8:7-Zwischenstand).

Mussten sich Proano Quimis und Rauscher in ihrem ersten Doppelauftritt nach drei Sätzen etwas unglücklich geschlagen geben, so legten sie nun alles in die Waagschale und retten mit einem 12:10, 9:11, 11:7 und 11:8 gegen das heimische Spitzenduo Hurina/Nazaryschyn das Unentschieden, und dies ganz schön zum Ärger des Meisterschaftskandidaten.

Ergebnisse: Hurina/Nazaryschyn - Teille/Eichner 3:2, Ulrich/Funke - Proano Quimis/Rauscher 3:0, Pol/Schneider - Grube/Bittruf 3:2, Hurina - Teille 0:3, Ulrich - Proano Quimis 0:3, Nazaryschyn - Eichner 3:0, Funke - Rauscher 2:3, Zeller - Bittruf 2:3, Zasche - Grube 3:1, Hurina - Proano Quimis 2:3, Ulrich - Teille 1:3, Nazayschyn - Rauscher 3:0, Funke - Eichner 3:1, Zeller - Grube 3:1, Zasche - Bittruf 0:3, Hurina/Nazaryschyn - Proano Quimis/Rauscher 1:3