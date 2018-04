TS Kronach schlägt Spitzenreiter

Mit einem Auswärtssieg haben die Basketball-Herren der Turnerschaft Kronach die reguläre Saison in der Bezirksklasse Oberfranken beendet. Die Kronacher gewannen beim Tabellenersten entgegen aller Erwartungen mit 89:56 und revanchierten sich damit für die unglückliche Niederlage zu Hause und beendeten die Saison auf dem zweiten Platz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga berechtigt.

RSC Oberhaid -

TS Kronach 56:89 (28:46)

Obwohl die TSK ersatzgeschwächt antreten musste, bekam sie nach verhaltenem Beginn die Partie immer besser in den Griff und holte am Anfang des zweiten Viertels bereits den spielentscheidenden Punktevorsprung heraus (17:37 nach 15 Minuten).

Im weiteren Verlauf konnten die Gastgeber den Rückstand nicht mehr nennenswert verringern. Sie gerieten vielmehr im Schlussabschnitt noch weiter ins Hintertreffen.

Für Kronach war die Partie ein guter Prüfstein für die beiden anstehenden Aufstiegsspiele gegen den TSV Hof.

TS Kronach: Moritz Fröba (18/5 Dreier), Niklas Guth (5/1), Tim Klaußner (2), Mladen Milinkovic (19) Johannes Neubauer (2), Julian Riedel (24/1), Strahinja Rosul (19/1). mma