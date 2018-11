TS Kronach im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen

Die erste Badmintonmannschaft der Kronacher Turnerschaft ist in der aktuellen Saison weiterhin auf Erfolgskurs. Im vierten Spiel in Folge ist die Mannschaft um Spielertrainer und Abteilungsleiter Jörg Schnappauf in der höchsten oberfränkischen Liga ungeschlagen.

Die Cranach-Städter sichern sich damit zunächst souverän Tabellenplatz 1 in der oberfränkischen Bezirksoberliga.

Im ersten Spiel mussten die Kronacher gegen den BC Staffelstein antreten. Die Kronacher taten sich schwer gegen kämpferischen Staffelsteiner. So erreichte man am Ende nur ein 4:4-Unentschieden. Im zweiten Spiel des Tages haben dann auch die Kronacher in ihr Spiel gefunden und ließen der SpVgg Jahn Forchheim II keine Chance. Die TSler bezwangen die Forchheimer am Ende mit einem sehr klaren 7:1. TS Kronach: Tobias Sage, Florian Lindner, Jörg Schnappauf, Fritz Kropf, Anna-Lena Göring, Emily Fischer.

Auch die Reserve war erfolgreich

Auch die zweite Mannschaft hatte an diesem Tag zwei schwere Gegner zu Gast. Im ersten Spiel mussten sich die Kronacher gegen Wildfeder Stegaurach behaupten und erzielten hier ein 4:4-Unentschieden. Danach trafen die Männer und Frauen der Turnerschaft auf die zweite Mannschaft des EC Bayreuth. Mit 6:2 bezwangen die Kronacher die Gäste aus Bayreuth und blieben damit ebenfalls an diesem Spieltag ungeschlagen. Der erfolgreiche Spieltag der zweiten Mannschaft sorgte dann am Ende des Tages für einen guten vierten Tabellenplatz. TS Kronach: Jakob Beetz, Stefan Reif-Beck, Thomas Schlögel, Stefan Simon, Martina Carl, Claudia Simon.

Letzte Spiele in Kronach

Die erste Mannschaft der Badminton-Abteilung bestreitet am Sonntag ihre letzten Vorrundenspiele im Kronacher Turnerheim. Alle Interessierten und Fans der Kronacher Turnerschaft sind eingeladen, die Mannschaft zu unterstützen. Gegner sind der EC Bayreuth (letztjähriger Bayernliga-Absteiger) und die Reserve des Bayernligisten BV Bamberg. js