TS Kronach II steht kurz vor der Meisterschaft

Die zweite Badminton-Mannschaft der Turnerschaft Kronach war in der Bezirksliga zu Gast in Bayreuth und musste dort gegen den EC Bayreuth II und die SpVgg Forchheim III antreten.

Im ersten Spiel des Tages gegen den EC Bayreuth II hat die zweite Mannschaft erneut nichts anbrennen lassen. Mit einem sehr deutlichen 7:1 schossen die Kronacher die Gastgeber regelrecht vom Platz. Es siegten Thomas Schlögl und Archan Gowda im ersten Herrendoppel mit 21:14 und 21:14 gegen die Bayreuther Sailer und Bader. Im zweiten Herrendoppel siegten die Kronacher Jakob Beetz und Stefan Reif-Beck in drei Sätzen gegen Bauernschmitt und Weiß. Auch das Damendoppel mit Martina Karl und Claudia Simon gegen die Bayreuther Herr und Glod ging mit 8:21, 21:18 und 21:19 an die Kronacher.

Die darauffolgenden Herreneinzel sowie das Mixed konnten die Kronacher ebenfalls für sich entscheiden und waren somit zwischenzeitlich mit 7:0 in Führung. Den Ehrenpunkt für Bayreuth holte Anna Herr in einem erstklassigen Einzel gegen die Turnerschaftlerin Claudia Simon.

Im zweiten Spiel des Tages gegegen die SpVgg Jahn Forchheim III spielten die Kronacher nochmal ihre ganze Klasse aus und krönten ihren Spieleinsatz mit einem stattlichen 8:0-Erfolg.

Die zweite Mannschaft steht nun an der Tabellenspitze der oberfränkischen Bezirksliga und hofft darauf, am letzten Spieltag die Tabellenspitze verteidigen zu können und damit die Meisterschaft nach Kronach zu holen.

"Final Four" in Kronach

Bereits jetzt weist der Vorsitzende Jörg Schnappauf auf die Austragung des "Final Four" des oberfränkischen Bezirkspokals im Kronacher Turnerheim hin. Die vier besten Badmintonvereine aus ganz Oberfranken kämpfen am Sonntag, 17. März, in Kronach um den Badminton-Bezirkspokal. Auch die Kronacher Turnerschaft ist unter den besten vier Vereinen in Oberfranken.

Jörg Schnappauf verspricht spannende und dramatische Ballwechsel mit den besten Spielern aus ganz Oberfranken. Es ergeht herzliche Einladung an alle Interessierten des Badmintonsports und Fans der Kronacher Turnerschaft. js