TS Kronach II erobert Tabellenspitze - Kronacher "Erste" siegt doppelt

Im Spitzenspiel der oberfränkischen Bezirksliga traf die zweite Badminton-Mannschaft der Turnerschaft Kronach auf den Tabellenersten BC Bayreuth. Die Kronacher waren top motiviert und kämpften am Kronacher Schulzentrum um jeden Ball. Nach anfänglichen Schwierigkeiten jeweils im ersten Satz der beiden Herrendoppel entschieden die Turnerschaftler die beiden Herrendoppel für sich. Auch das Damendoppel mit Martina Karl und Claudia Simon ließ den Bayreuthern keine Chance.

In den folgenden Herreneinzeln spielten die Kronacher ihre Klasse aus und siegten souverän in hart umkämpften Ballwechseln. Mit dem 7:1-Sieg eroberten die Kronacher den ersten Tabellenplatz in der Bezirksliga und stehen damit auf dem direkten Aufstiegsplatz zur Bezirksoberliga.

Doppelsieg für erste Mannschaft

Zeitgleich spielte die erste Mannschaft im Turnerheim gegen die Gäste vom TV Rehau in der Bezirksoberliga. Die Mannschaft von Trainer und Abteilungsleiter Jörg Schnappauf ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer Herr im Hause ist.

Nach den ersten beiden Doppeln gingen die Kronacher mit 2:0 in Führung. Tobias Sage und Sidney Fischer sicherten den ersten Punkt für die Mannschaft im Herrendoppel. Kurz darauf erhöhten Jörg Schnappauf und Fritz Kropf auf 2:0. Emily Fischer und Anna-Lena Göring schossen im Damendoppel die Turnerschaftler zum für die Rehauer fast unaufholbaren 3:0. Die anschließenden Einzel gingen fast ausnahmslos nach Kronach. Nur Sidney Fischer blieb unter seiner Form und verlor gegen den starken Rehauer Patrick Leonhard.

Jörg Schnappauf, Fritz Kropf und Emily Fischer gewannen souverän ihre Einzel und machten damit den Sieg für Kronach perfekt. Die Krönung der Begegnung war das gewonnene gemischte Doppel mit Anna-Lena Göring und Tobias Sage, die den 7:1-Erfolg für Kronach besiegelten.

Dominant gegen Tabellenführer

Im zweiten Spiel des Tages traf die erste Mannschaft auf den Tabellenersten SpVgg Jahn Forchheim. Die starken Forchheimer sind in ihrer Bestbesetzung nach Kronach angereist und den Turnerschaftlern war bewusst, dass ein hartes Stück Arbeit vor ihnen liegt.

In acht hochdramatischen Begegnungen zeigten beide Mannschaften ihre Klasse. Nach den ersten beiden Herrendoppeln hieß es noch 1:1. Durch den Sieg im Damendoppel gingen die Kronacher in Führung. In den Einzeln bewiesen die Spieler großen Kampfgeist und bauten den Vorsprung auf 5:2 aus. Im darauf folgenden gemischten Doppel demonstrierten Göring und Sage nochmal den Forchheimern ihre Überlegenheit zum 6:2-Endstand.

"Die Investition in unsere Jugend ist und bleibt eine Investition in die Zukunft", sagte erster Vorsitzender und Chef der Badminton-Abteilung Jörg Schnappauf. "Es hat sich auch heute wieder gezeigt, dass meine jungen Leute topmotiviert und engagiert in den Spielbegegnungen auftreten. Es hat sich gezeigt, dass man junge Leute fördern und fordern muss und dabei den Blick für das Wesentliche, nämlich den Teamgeist, nicht verlieren darf. Ich bin stolz auf meine beiden Mannschaften, die heute durch Badmintonspiel auf höchstem Niveau gezeigt haben, dass sich das intensive Training ausgezahlt hat und Teamgeist und Zusammenhalt ein wichtiger Erfolgsfaktor sind." js