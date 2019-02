TS Kronach festigt Rang 2

Im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Damen-Bezirksklasse A behauptete sich die TS Kronach beim TV Marienroth knapp mit 8:6. Kantersiege feierten der TSV Steinberg II, SC Haßlach und SV Fischbach. Der zweimal sieglos gewesene SV Friesen empfängt am kommenden Freitag, 8. Februar, den diesmal spielfrei gewesenen Meisterschaftskandidaten SG Neuses II.

TV Marienroth - TS Kronach 6:8

Nach dem 3:3-Gleichstand verschaffte sich im Treffen der beiden punktgleich gewesenen Mannschaften Kronach einen erstmaligen Zwei-Punkte-Vorsprung und gab diesen im weiteren Verlauf nicht mehr aus der Hand. Wesentlichen Anteil am Gästeerfolg hatte die unbezwungen gebliebene Margit Bayer (3,5 Punkte).

Ergebnisse: A. Fiedler/Hofmann - Bayer/Heim 1:3, Kirchner/L. Fiedler - Brückner/Babinksy 3:0, A. Fiedler - Heim 3:2, Kirchner - Bayer 1:3, Hofmann - Babinksy 0:3, L. Fiedler - Brückner 3:1, A. Fiedler - Bayer 0:3, Kirchner - Heim 0:3, Hofmann - Brückner 3:2, L. Fiedler - Babinsky 1:3, Hofmann - Bayer 0:3, A. Fiedler

TSV Steinberg II - SV Friesen 8:2

In diesem Nachbarderby gab es zum Auftakt auf jeder Seite einen Doppelsieg. Als Steinberg mit drei Erfolgen am Stück vorgelegt hatte, gelang Friesen durch Sandra Graf der einzige Einzelsieg. Beim TSV fuhren Helene Müller und ihre Tochter Carolin Rehm insgesamt fünf der acht Punkte ein.

Ergebnisse: Müller/Rehm - Fischer-Weiß/ Schüsser 3:1, Schneider/Lang - Fischer/Graf 2:3, Müller - Fischer 3:0, Rehm - Fischer-Weiß 3:0, Schneider - Schüsser 3:1, Lang - Graf 2:3, Müller - Fischer-Weiß 3:1, Rehm - Fischer 3:1, Schneider - Graf 3:1, Lang - Schüsser 3:0.

SC Haßlach - TSV Windheim II 8:2

Zunächst sah es keinesfalls nach dem klaren Heimerfolg aus, denn nach dem 2:2-Gleichstand hätten die Gäste sogar in Führung gehen können. Doch Christin Fauenhofer brachte gegen Kristina Matthes ihre 2:1-Satzführung nicht ins Ziel. Von da an dominierte Haßlach und gab in den folgenden fünf Einzeln nur zwei unbedeutende Sätze ab.

Ergebnisse: Eisenbeiß/Matthes - Russ/Löffler 2:3, Baumann/Toth - Schmitt/Frauenhofer 3:0, Eisenbeiß - Schmitt 3:1, Baumann - Cl. Russ 2:3, Matthes - Fauenhofer 3:2, Toth - Löffler 3:0, Eisenbeiß - Russ 3:1, Baumann - Schmitt 3:0, Matthes - Löffler 3:0, Toth - Frauenhofer 3:1.

SV Fischbach - SV Friesen 8:1 Mit einem sicheren und einem schwer erkämpften Doppelgewinn brachte sich Fischbach mit 2:0 nach vorne. Das erste Einzel nahm einen ungewöhnlichen Verlauf. Als es 1:1 stand, trumpfte Edith Kastner gegen Doris Fischer im dritten Durchgang mit 11:0 auf. Doch dann wendete sich plötzlich das Blatt (7:11, 8:11), so dass die Gäste auf 2:1 verkürzten. In den weiteren sechs Paarungen blieb Fischbach gleich fünfmal ohne Satzverlust. Kastner schien auch in ihrem zweiten Einzel auf die Verliererstraße zu geraten. Doch nach dem 1:2-Satzrückstand legte sie gegen Eva Fischer-Weiß mit einem 11:1 und 18:16 den Hebel noch um. hf Ergebnisse: Kastner/Tittel - Fischer-Weiß/Förtsch 3:0, Neumann/Studtrucker - Fischer/Graf 3:2, Kastner - Fischer 2:3, Neumann - Fischer-Weiß 3:0, Tittel - Förtsch 3:0, Studtrucker - Graf 3:0, Kastner - Fischer-Weiß 3:2, Neumann - Fischer 3:0, Tittel - Graf 3:0.