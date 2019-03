TS Kronach feiert die Meisterschaft in der Bezirksliga

Die zweite Mannschaft der Badmintonabteilung der Turnerschaft Kronach hat die Meisterschaft in der oberfränkischen Bezirksliga geholt. Martina Karl, Claudia Simon, Archan Gowda, Stefan Reif-Beck, Thomas Schlögl und Stefan Simon haben am letzten und entscheidenden Spieltag das letzte Ausrufezeichen gesetzt und mit zwei Siegen die Meisterschaft perfekt gemacht.

Die Kronacher hatten zunächst einen harten Brocken vor sich: die Spieler des BC Wildfeder Stegaurach. Schnell war aber klar, dass die Turnerschaftler die Partie dominieren würden. Nach den ersten beiden gewonnen Herrendoppeln und dem gewonnen Damendoppel stand es bereits 3:0 für Kronach. Gowda und Reif-Beck siegten in ihren Herreneinzeln und holten damit zwei weitere wichtige Punkte.

Claudia Simon im Dameneinzel holte einen weiteren Punkt für Kronach. Lediglich das erste Herreneinzel und das gemischte Doppel musste die TSK an die Stegauracher abgeben. Somit hatte sie im ersten Spiel des Tages mit 6:2 den ersten Sieg in der Tasche und zwei weitere Punkte in der Tabelle auf dem Konto.

Als nächstes musste die Turnerschaft gegen die Rödentaler Hausherren antreten. Auch hier führten die Kronacher rasch mit einem 2:0 durch die gewonnenen Herrendoppel. Gegen die starken Rödentaler Damen hatten die Kronacher nur wenig entgegenzusetzen und verloren das Damendoppel in zwei Sätzen. Nun stand es 2:1 und die Meisterschaft war noch nicht in trockenen Tüchern.

Doch dann gaben die Turnerschaftler Vollgas und fegten in allen drei Herreneinzeln sowie im Dameneinzel die Rödentaler vom Platz. Lediglich das gemischte Doppel ging verloren. Und somit feierte die TS Kronach schließlich einen verdienten 6:2-Erfolg über die SG Rödental.

Der Jubel bei den Kronachern war grenzenlos. Trainer und Abteilungsleiter Jörg Schnappauf stand mit der wohlverdienten Sektflasche schon bereit und feierte mit seiner zweiten Mannschaft die Meisterschaft.

"Erste" feiert Vizemeisterschaft

Auch die erste Mannschaft triumphierte an diesem Spieltag in der Franz Goebel Halle in Rödental. Mit einem souveränen 7:1 gegen Forchheim II machten die Kronacher die Vizemeisterschaft in der Bezirksoberliga perfekt und sicherte sich somit einen Relegationsplatz in den Aufstiegsspielen um einen Platz in der Bayernliga. Emily Fischer, Anna-Lena Göring, Sidney Fischer, Fritz Kropf, Tobias Sage und Jörg Schnappauf kämpften um jeden Ball und ließen bei ihrem großen Erfolg nichts anbrennen.

Der Auftakt gegen Forchheim II stand unter keinem guten Zeichen. Das erste Herrendoppel hatte man unglücklich und knapp in drei Sätzen verloren und man lag anfangs mit 0:1 zurück.

Doch dann hat Spielertrainer Jörg Schnappauf seine Mannschaft noch mal motiviert und eingeschworen, dass ein Sieg heute Pflicht sei, um zukünftig in den bayerischen Landesligen mitspielen zu können. Die Ansprache zeigte Wirkung. Alle darauffolgenden Doppel, Einzel und das gemischte Doppel entschieden die Kronacher für sich und ließen den Forchheimern keine Chance. Die Freude und der Jubel waren auch bei der ersten Mannschaft riesengroß.

"Das, was meine Spielerinnen und Spieler hier leisten und wie sie Kronach in ganz Oberfranken vertreten, ist sensationell und verdient höchste Anerkennung", zeigte sich der Vorsitzende der Kronacher Turnerschaft, Jörg Schnappauf, begeistert über die Erfolge der beiden Badmintonmannschaften. "Die Sportmannschaften und Wettkämpfer sind Botschafter ihrer Kronacher Heimat und sind stolz, Kronach auch überregional bekannter zu machen", sagte Schnappauf. red