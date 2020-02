TS Kronach bleibt weiterhin ungeschlagen, SG Neuses II feiert zweifachen Erfolg

In der Tischtennis-Bezirksklasse A der Damen hat der Spitzenreiter TS Kronach zwar gegen den TV Marienroth aufgetrumpft, kam aber in einer zweiten Partie beim TSV Steinberg II nicht über ein Unentschieden hinaus.

Damit hat sich der Vorsprung gegenüber der Zweitplatzierten SG Neuses II, die in Haßlach und gegen Windheim II nichts anbrennen ließ, bei den Minuspunkten auf nur noch einen Zähler reduziert.

Bezirksklasse A, Damen

SC Haßlach - SG Neuses II 2:8 Mit dem Gewinn des Doppels und der ersten drei Einzel hatten die Neuseserinnen mit der 4:0-Führung schon mehr als den Grundstein zum Auswärtserfolg gelegt.

Allerdings hatte Haßlach in diesem Abschnitt nicht unbedingt das Glück auf seiner Seite, denn gleich drei dieser vier Paarungen gingen erst im Entscheidungssatz verloren. Sätze 13:26.

Ergebnisse: Eisenbeiß/Matthes - Kleylein/Bernschnieder 2:3, Matthes - Bernschneider 0:3, Eisenbeiß - Göbel 2:3, Baumann - Kleylein 2:3, Toth - Göbel 3:2, Eisenbeiß - Kleylein 1:3, Toth - Benschneider 0:3, Baumann - Göbel 0:3, Eisenbeiß - Bernschneider 3:0, Matthes - Kleylein 0:3.

TS Kronach - TV Marienroth 8:2

Nach dem 2:0-Vorsprung der Kronacherinnen verkürzte zwar Anni Fiedler für die Gäste, doch mit gleich fünf Siegen nacheinander zog das Heimteam auf 7:1 davon. Auch der zweite Punkt für Marienroth ging auf das Konto von Fiedler. Sätze 26:10.

Ergebnisse: Bayer/Heim - A. Fiedler/Hofmann 3:0, Brückner - Hofmann 3:1, Heim - A. Fiedler 2:3, Bayer - Kirchner 3:0, Heim - L. Fiedler 3:1, Bayer - A. Fiedler 3:0, Brückner - L. Fiedler 3:0, Heim - Kirchner 3:2, Brückner - A. Fiedler 0:3, Bayer - Hofmann 3:0.

SG Neuses II - TSV Windheim II 9:1

Nach dem Doppelgewinn für Neuses glich Alexandra Schmitt zum 1:1 aus. Doch damit hatten die Gäste auch schon ihr Pulver verschossen. Neuses riss das Geschehen an sich und gab kein Einzel mehr ab. Sätze 27:12.

Ergebnisse: Göbel/Grünbeck - Backer/Löffler 3:1, Grünbeck - Schmitt 0:3, Bernschneider - Backer 3:1, Göbel - Löffler 3:1, Bernschneider - Frauenhofer 3:1, Göbel - Backer 3:0, Grünbgeck - Frauenhofer 3:1, Bernschnieder - Löffler 3:1, Grünbeck - Backer 3:2, Göbel - Schmitt 3:1.

TSV Steinberg II - TS Kronach 5:5

Hatten die Gäste in der Vorrunde noch mit 9:1 aufgetrumpft, so mussten sie sich diesmal mit einem Remis begnügen. Dabei sah es sogar zunächst gut aus, denn Kronach lag mit 3:1 vorne. Doch der TSV kämpfte sich heran und glich zum 4:4 aus. Mit ihrem dritten Einzelsieg brachte Margit Bayer die TSK zwar wieder in Front, doch Helene Müller schaffte den fünften Steinberger Punkt. Sätze 18:20. hf Ergebnisse: Müller/Rehm - Bayer/Heim 3:2, Müller - Heim 0:3, Rehm - Bayer 2:3, Schneider - Heim 0:3, Rehm - Brückner 3:0, Müller - Bayer 1:3, Schneider - Brückner 3:0, Rehm - Heim 3:2, Schneider - Bayer 0:3, Müller - Brückner 3:1.