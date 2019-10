TS Kronach beim TTV

In der Tischtennis-Landesliga Nordnordost genießen die Herrenteams der beiden Kunstädte am Wochenende Heimvorteil. TTV Altenkunstadt - TS Kronach

Mit einem weiteren Heimspiel am Samstag (15 Uhr, Schulturnhalle) setzt die Mannschaft um TTV-Spielführer Holger Funke ihre Saison fort. Die Kronacher, die zum Auftakt in Burgkunstadt mit 5:9 unterlagen, sind in Bestbesetzung nicht zu unterschätzen. Die Altenkunstadter schöpfen aus dem 9:3-Heimsieg über Zell Selbstvertrauen. Miro Hurina und Martin Ulrich treffen aber mit Proano Quimis (TTR 2109) und David Kostadinov auf zwei der stärksten Spieler der Liga. Christoph Teille, der jahrelang Spitzenspieler der TSK war, ist auf Position 3 gerutscht. gi TTC Burgkunstadt - TTC Hof

Am Samstag (17 Uhr, Stadthalle Burgkunstadt) wollen die Burgkunstader Tischtennisherren nach ihrem erfolgreichen Saisonauftakt mit dem 9:5 gegen Kronach den nächsten Heimsieg nachlegen. Die Hofer sind aber für Ricco Linz, Gerald Nidetzky & Co. nur schwer einzuschätzen, haben sie doch noch keine Begegnung in dieser Spielzeit bestritten. red