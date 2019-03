TS Kronach auf Meisterschaftskurs

Die erste Mannschaft der Badmintonabteilung der Turnerschaft Kronach wusste, dass sie sich beim Gastspiel der Bezirksoberliga beim BV Bamberg II auf einen harten Spieltag einstellen musste, denn die Regionalliga-Reserve verfügt über viel Spielerfahrung aus Einsätzen in der Regional- und Bayernliga.

Sidney Fischer und Tobias Sage traten für die TS Kronach im ersten Herren- und Damendoppel gegen Michael Weigel und Vlad Bezginsky an. Den hart umkämpften ersten Satz verloren die Kronacher knapp mit 23:21. Doch schon im zweiten Satz fanden die Kronacher langsam zu ihrer Form und entschieden diesen mit 21:15 für sich. Im dritten Satz lagen die Kronacher lange Zeit zurück. Doch sie drehten das Spiel und gewannen den dritten Satz mit 21:18.

Das Damendoppel mit Anna-Lena Göring und Emily Fischer auf Kronacher Seite hatte es mit den Bambergern Kraus und Veronika Biwo zu tun. Die Kronacher Damen ließen von Anfang an keinen Zweifel an ihrer Dominanz und fegten die Bamberger Damen in zwei Sätzen mit 21:11 und 21:10 vom Platz (2:0)

Enges Herrendoppel

Das eingespielte Kronacher Doppel mit Spielertrainer Jörg Schnappauf und Fritz Kropf musste gegen das starke Bamberger Herrendoppel Jürgen Desch und Sebastian Franz antreten. Der erste Satz ging mit einem sicheren 21:17 an Kronach. Im zweiten Satz wurden die Bamberger immer stärker. Beim Spielstand von 20:21 für Bamberg holten die Bamberger mit einem Netzroller zum 20:22 auf und entschieden damit den zweiten Satz für sich. Im dritten Satz bot das Bamberger Doppel sein ganzes Können auf. Doch Schnappauf und Kropf hielten erfolgreich dagegen. Die Turnerschaftler entschieden in einem spannenden Spiel den dritten Satz mit 21:18 für sich (3:0).

Im gemischten Doppel mussten Tobias Sage und Anna-Lena Göring den eingespielten Bambergern Yan Alfaro und Sylvia Sandke Tribut zollen und verloren mit12:21 und 15:21 (3:1).

Jetzt waren die Bamberger im Zugzwang. Im Kampf um den Abstieg konnten sie sich keine Niederlage gegen die Kronacher leisten. Angetrieben von diesem Druck setzte sich die starke Bambergerin Sylvia Sandke in einem furiosen Dameneinzel in drei Sätzen gegen die Nachwuchsspielerin der TS Kronach Emily Fischer durch (3:2).

Doch alle drei Kronacher Herren gewannen anschließend ihre Spiele mit packenden Ballwechseln souverän. Sidney Fischer besiegte Yan Alfaro mit 22:20 und 21:19, Jörg Schnappauf Vlad Bezginsky mit 21:18 und 21:19, und Fritz Kropf mit 21:19 und 22:20 Jürgen Desch.

Somit war der Tagessieg (6:2) perfekt und Kronach macht wieder einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. "Ein harter Arbeitssieg, den wir heute erringen konnten," war das Fazit von Trainer und Abteilungsleiter Jörg Schnappauf. "Doch es hat sich gelohnt um jeden Ball zu kämpfen." js