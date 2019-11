TS Coburg unter Erfolgsdruck

Wegen des Final Four um den bayerischen Multi Cup ist in den Männer-Ligen des Bayerischen Handball-Verbandes (BHV) allgemein eine Spielpause angeordnet. Es werden neben einzelnen Spielen lediglich die bisher ausgefallenen Begegnungen nachgeholt.

Bezirksoberliga Männer

In der Männer-Bezirksoberliga ist es am Sonntag die Auseinandersetzung zwischen der Coburger Turnerschaft und dem HC 03 Bamberg. Gegen den HC 03 Bamberg, der mit zwei Punkten Vorsprung auf dem 9. Platz steht, soll der zweite Sieg in Folge her. Nach dem Heimsieg gegen Ebern ist es wichtig den Schwung aus dem letzten Spiel mitzunehmen und dem HC 03 Bamberg in der Angerhalle entsprechend gegenüberzutreten.

Der HC rangiert derzeit auf dem neunten Rang, ist jedoch sicher mit dem bisherigen Saisonverlauf ähnlich wie die TS unzufrieden. Der aktuelle Tabellenrang sagt aber wenig über die Qualität der Domstädter aus. Vor allem den Bewegungsradius von Matthias Hoh, der im Moment auf Platz 2 der Torschützenliste steht, und Christopher Kustos gilt es einzuschränken. Dafür bedarf es einer geordneten Abwehr, die über das gesamte Spiel konzentriert arbeiten muss. Auch sollte man zusehen, dass man die technischen Fehler und Fehlpässe gering hält.

Sollten die Coburger auch noch mit einem nahezu kompletten Kader ins Spiel gehen, so dürfte sich ein spannendes Spiel am Sonntag um 16 Uhr in der Angerhalle entwickeln, auch wenn Bamberg nicht zuletzt aufgrund der Erfahrung aus mehreren Jahren Bezirksoberliga der Favorit ist.

Klar ist auf jeden Fall, dass Björn Finzel nach der Verletzung in der Vorwoche ausfallen wird. Jannik Varol laboriert noch an einer Zerrung am Hals. Ansonsten sieht es aber personell zumindest für den Moment wieder etwas besser aus. Mit einem Sieg könnten die Mohrenstädter zwar nicht weiter nach oben klettern, aber man würde mit Bamberg und der HG Hut/Ahorn gleichziehen, so dass man den Anschluss an das Mittelfeld wieder herstellt.

Bezirksoberliga Frauen

Für den TSV Weitramsdorf stellt sich in der Frauen-Bezirksoberliga dieser Saison die Frage, ob die Mannschaft das Siegen verlernt hat. Nur 2:8 Punkte aus fünf Spielen, diese Bilanz gab es in vielen Jahren von Weitramsdorf noch nicht. Dabei hat die Mannschaft in fast allen der bisherigen Spiele gut agiert, in Gefrees gewonnen und drei Begegnungen nur hauchdünn verloren.

Am Sonntag spielt der TSV bei den Null-Dreiern in Bamberg, denen es bisher ähnlich erging. Auch den Domstädterinnen gelang bei einem Remis nur ein Sieg und zwei Spiele wurden nur mit einem Tor verloren. Beide Mannschaften sind also unter Erfolgsdruck. ebi/höll