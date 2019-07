TS Coburg im Pokal eine Runde weiter

Die TS Coburg nahm auch in diesem Jahr am Molten-Cup des BHV teil. In der ersten Runde setzte sich der Bezirksoberliga-Aufsteiger gegen einen gestandenen Landesligisten, den TV Münchberg, durch und zieht damit in die zweite Runde am 8. oder 9. September ein. Damit setzen die Coburger das erste eigene Ausrufezeichen in dieser Saison.

Der TV Münchberg schickte eine Mischung aus erster und zweiter Mannschaft nach Coburg, doch auch die Mohrenstädter hatten vor dem Spiel über Personalprobleme zu klagen. Neben Johannes Kempf fehlten auch Tobias Servatius, Valentin Höll und Kaptiän Markus Pletl ebenso wie Gaetan Le Peilleit. Dafür wurden einige Spieler der zweiten Mannschaft in den Kader genommen, die alle unter 21 sind und ihre Sache gut machten. Da es nach den regulären 60 Minuten 27:27 stand, musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen.

In dieser ging der Gastgeber schnell mit zwei Toren in Führung. Danach ließen die Turnerschaftler dank ihrer starken Abwehr nichts mehr anbrennen und gewannen nach 70 Minuten mit 33:30.

TS Coburg: Erl, Rausch (beide TW) - Singendonk (1), Baselt (6), Varol, Balkan (5), Kessel (5), Heeb, Görs (2), Horcher (3), Finzel (6), Karl (5). - Trainer: Elvedin Mustafic. - SR: Hering, Schäfer. shö