Trunkenheitsfahrt nur mit Mühe verhindert

Am Donnerstagmittag wollte ein offensichtlich stark alkoholisierter 59-jähriger Höchstadter im Bereich der Brückenstraße auf sein Fahrrad aufsteigen, dabei fiel er jedoch allein beim Versuch schon mehrfach zu Boden. Alle Erklärungen der Beamten, dass man sich und andere gefährdet, wenn man betrunken mit dem Rad am Verkehr teilnimmt, beeindruckten den Mann nicht. Ebenso wenig, dass er sich einer Trunkenheitsfahrt strafbar macht. Er wollte partout nicht von seinem Vorhaben ablassen. Vielmehr wurde er derart aggressiv und wehrte sich auch gegen den Zugriff der Beamten auf das Fahrrad, dass letztendlich nichts anderes übrig blieb, als ihn in Gewahrsam zu nehmen. Erst in der Dienststelle beruhigte sich der Mann langsam wieder und sah ein, dass er zu betrunken zum Fahrradfahren ist.