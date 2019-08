Einem Zeugen fiel am Montagabend auf der Autobahn A 73 ein Autofahrer auf, der in Schlangenlinien fuhr. Eine verständigte Polizeistreife konnte den 32-jährigen Fahrer in Schweisdorf antreffen. Ein Test am Alkomat ergab über 1,70 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beschlagnahme des Führerscheines folgte. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt nach.