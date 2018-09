Trumps Politik im Fokus

Am Mittwoch, 12. September, um 10 Uhr findet in den Räumen des Treffpunkts Aktive Bürger, Nürnberger Straße 15, in Forchheim eine offene Runde "Politik und Gesellschaft" mit dem Thema "Donald Trump, der Unberechenbare" statt. Inhalte des Vortrages sind unter anderem der Lebenslauf, Innenpolitik, Außenpolitik, Handelspolitik, die "America-first"-Politik und Abkehr der USA vom Westen. Anschließend findet eine Diskussion statt. Für Nichtmitglieder wird ein Kostenbeitrag in Höhe von fünf Euro erhoben. red