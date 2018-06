Trucker vertreibt Diebe nachts um 2.15 Uhr

Der leichte Schlaf eines Kraftfahrers hat einen Diebstahl an seinem Sattelzug vereitelt. Die Nacht zum Freitag verbrachte der 59-jährige Karlsruher in seinem Fahrzeug an der Rastanlage Fränkische Schweiz. Gegen 2.15 Uhr bemerkte er ein Rucken an seinem Führerhaus. Als er die Türe öffnete, rannten zwei junge Männer in Richtung Tankstelle davon. Eine Überprüfung ergab, dass die Unbekannten bereits eine etwa 2,20 Meter lange Alu-Auffahrrampe am Zugfahrzeug aus der Halterung entfernt und zum Abtransport bereitgelegt hatten.