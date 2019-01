Trubel in der "Agentur Manpower"

Klaus-Peter Wulf Eine rauschende Premiere feierte die Laienspielgruppe "Die Berchler" mit ihrer neuen Komödie "Agentur Manpower" von Jasmin Leuthe. Das Publikum in der ausverkauften Kupferberger Stadthalle war begeistert.

Die Ensemblemitglieder zogen alle Register ihres schauspielerischen Könnens. Bei der turbulenten Handlung blieb kein Auge trocken, das Zwerchfell musste ein Zusatztraining einlegen.

Kurz zur Handlung: Die neue Geschäftsidee von Vroni Eberle (Stefka Kodisch), Mariele Gruber (Doris Holhut) und Mathilde Pfeiffle (Martina Rucker) entwickelt sich zu einem vollen Erfolg! In der "Agentur Manpower" bieten sie Männer für besondere Dienste an.

Zwei Kategorien

Zwei Kategorien gibt es zur Auswahl: In A befinden sich die Prachtexemplare, die Single-Männer zum Kennenlernen und Verlieben. In B sind die Schaffer zu finden. Diese sind nicht zum Heiraten gedacht, sondern für Arbeiten aller Art.

In Kategorie B haben die drei Geschäftsführerinnen auch ihre Männer Alfred Eberle (Patrick Rosa), Heiner Gruber (Willi Rucker) und Franz Pfeiffle (Willi Pöhlmann) gesteckt. Diese sind darüber natürlich nicht erfreut, denn wer will schon gern für ältere Damen Holzkörbe schleppen und Dächer reparieren oder sogar Füße waschen. Doch dann taucht ein Neuzugang auf: Leo Kranfaller (Stefan Karnitschky)! Heidi (Theresa Gabeli), Mathildes Nichte und Assistentin in der Agentur, ist sofort Feuer und Flamme für den flotten Burschen und verfrachtet diesen nicht in die Kategorie A, sondern in B, um ihn sich selbst zu angeln.

Damit dies nicht so auffällt, verschiebt sie Alfred, Heiner und Franz in die Kategorie A, und die drei Ehemänner dürfen sich nun an illustren Dates erfreuen. Dies bleibt aber dank der Stammkundin Frieda (Dagmar Vornhof) sowie des neugierigen Sensationsreporters Harro Klatschmaul (Markus Ittner) natürlich nicht lange unentdeckt.

Die Rache der Ehefrauen

Daraufhin beschließen die drei Geschäftsführerinnen, ihre Ehemänner einmal so richtig in die Zange zu nehmen. Als Souffleuse sorgt Heidi Holhut bei Bedarf für das richtige Stichwort.

Wer wissen will, wie das Stück weitergeht und endet, der muss sich das turbulente Stück voller fränkischer Ironie und Charme selbst ansehen.