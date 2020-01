Trotzreaktion nach Renks Rücktritt

Im Sommer hat der VfL Frohnlach seinen Betriebsunfall korrigiert, ist nach einem Jahr Abwesenheit sofort wieder in den Verbandsspielbereich des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) zurückgekehrt. Eingeteilt wurde der VfL zusammen mit den anderen oberfränkischen Vereinen FC Coburg, FC Lichtenfels, SV Friesen und SV Memmelsdorf in die Landesliga Nordwest.

Nach einem ordentlichen Start gab es von Mitte August bis Mitte Oktober ein Tief. Spielertrainer Bastian Renk trat zurück, wurde aber wieder installiert und dank einer besseren Einstellung der Spieler bekamen die Frohnlacher die Kurve, denn die letzten Ergebnisse stimmten wieder.

Seit sieben Spielen ungeschlagen

Die Oberfranken sind seit sieben Spielen ungeschlagen und belegen in der Winterpause mit 26 Punkten den 14. Platz. Es besteht Punktgleichheit zu den rettenden Plätzen. Somit besteht die berechtigte Hoffnung, noch den direkten Klassenerhalt erreichen zu können, und so lautet auch das Ziel.

Burkhard könnte Renk beerben

Danach verabschiedet sich Bastian Renk - wie bereits gemeldet - von der Trainerbank und wechselt ins Funktionärsteam der "Blau-Weißen". Noch nicht bestätigt ist sein Nachfolger als Trainer, doch vieles deutet daraufhin, dass Marcel Burkhard (ehemaliger VfL-Spieler) dieses verantwortungsvolle Amt übernehmen wird.

In der Saison 1978/79 ist der VfL Frohnlach souverän als Meister aus der oberfränkischen Bezirksliga West in die damalige Landesliga Nord aufgestiegen. Seither spielte der VfL immer im Verbandsspielbereich, also Landesliga oder Bayernliga.

Ab 2012 kam noch die Regionalliga Bayern dazu. 2018 dann folgte der Abstieg aus der Landesliga Nordost in den Bereich Oberfranken, somit exakt nach 39 Jahren in Bayerns höchsten Spielklassen. Doch die Frohnlacher korrigierten das binnen einer Saison, wurden in der oberfränkischen Bezirksliga West in der Vorsaison mit elf Punkten Vorsprung Meister und kehrten damit auf Anhieb in die Landesliga zurück, wurden in die Staffel Nordwest eingeteilt:

"Das hatte für uns so gut wie keine negativen Auswirkungen. Wichtig war, dass wir die oberfränkischen Derbys hatte. Wir mussten zwar nun bis nach Aschaffenburg fahren, aber das war uns egal”, sagt Frohnlachs Coach Bastian Renk. Der VfL Frohnlach ging ambitioniert an den Start und konnte nach fünf Spieltagen mit acht Punkten auf Platz sechs zufrieden sein.

Durstrecke: Zehnmal sieglos

Doch was dann passierte, war unglaublich. Denn das einstige Aushängeschild in der Region Coburg blieb in den folgenden zehn Spielen sieglos, holte nur drei Unentschieden und stürzte in der Tabelle bis ans Tabellenende ab. Begonnen hatte der Negativlauf am 10. August mit einer denkwürdigen wie historischen 0:10-Heimniederlage gegen den SV Alemannia Haibach. Das war der Beginn einer schwarzen Phase. "Mit dem Start konnten wir noch zufrieden sein, mit dem Zwischenteil überhaupt nicht, der war katastrophal”, stellte Renk enttäuscht fest und der hatte genau erkannt, war der Grund dafür war:

Rücktritt vom Rücktritt

"Die Einstellung hat einfach nicht mehr gestimmt.” Renk nahm ohne Rücksprache mit den Verantwortlichen seinen Hut, zeigte sich enttäuscht von seinen Mannschaftskollegen, die ihn buchstäblich im Regen hatten stehen lassen. Die Vereinsführung wollte das aber nicht hinnehmen, denn sie wussten, dass es nicht am Trainer liegt. So gab es zwei Gespräche mit Renk, und der konnte überredet werden weiterzumachen.

Allerdings machte der zur Bedingung, dass die Mannschaft fortan anders auftrete, ihre Einstellung ändert. Das gelang und so konnte die Wende geschafft werden. Personell hatte Renk ja nie große Probleme gehabt, denn der Kader blieb von größeren Verletzungen verschont.

Dass das aktuelle Team des VfL Frohnlach es besser kann, zeigte es ab dem 20. Oktober. Nach gut zehn Wochen Tristesse rund um das Willi-Schillig-Stadion zeigte der VfL eine Reaktion und blieb bis zur Winterpause in sieben Partien unbesiegt. Es begann mit einem 1:0-Erfolg beim TuS Röllbach. Dadurch konnte schon die rote Laterne abgegeben werden und das war dann auch Ansporn genug, den erfolgreichen Weg fortzusetzen.

Aufschwung mit drei Dreiern

Immerhin gab es drei weitere Dreier, darunter ein 6:3 gegen den ASV Rimpar, und drei Unentschieden. Damit hat sich der VfL Frohnlach, für den die Winterpause eigentlich zu früh kam, durchaus noch eine ordentliche Ausgangsposition für die zwölf noch ausstehenden Partien in der Restrückrunde im Jahr 2020 geschaffen.

"Wir brauchen jetzt eine gute Vorbereitung, die im Januar beginnt. Und dann müssen wir gut punkten, damit wir den direkten Klassenerhalt schaffen. Denn mit diesem Kader muss es unser Anspruch sein, dass wir die Klasse ohne Relegation halten”, gibt ein gestärkter Spielertrainer Bastian Renk klar die Richtung vor. Renk & Co werden nach jetzigem Stand mit dem gleichen Kader wie bisher in das letzte Saisondrittel gehen:

"Dauerbrenner" Ata Simitci

"Es sind aktuell keine Veränderungen geplant”, lässt Renk wissen. Mit Ata Simitci, der als einziger alle 22 Spiele bestritten hat, hatte Frohnlach einen Dauerbrenner. Besonders gut tat dem VfL die Verstärkung während der Saison durch den erfahrenen Dominik Schmitt, der schon Regionalliga gespielt hat.

Etwas überraschend ist Kevin Hartmann mit zehn Treffern intern bester Torschütze. Sollte die Vorbereitung passen und alle Spieler mitziehen, dann sollte dem Erhalt der Landesliga auf gar keinen Fall etwas im Wege stehen. Das klappt aber nur, wenn bei jedem Einzelnen die Einstellung passt.