Trotz Spiegelklatscher auf und davon

Von Seußling in Richtung Altendorf streiften sich jeweils die linken Außenspiegel eines VW-Golf und eines anderen entgegenkommenden Autos, als die 34-jährige Golffahrerin am Mittwoch gegen 6.30 Uhr die Brücke auf dem Egloffsteiner Ring befuhr. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt anschließend fort und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.