Trotz Rotlicht weitergefahren

Ein 84-jähriger BMW-Fahrer war am Donnerstagnachmittag auf der Äußeren Nürnberger Straße stadtauswärts unterwegs. An der Ampel der Kreuzung zur Simon-Hegele-Straße missachtete er das Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kollidierte er frontal mit dem BMW einer 23-Jährigen, die bei Grün nach links in die Simon-Hegele-Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstanden ein Schaden von rund 20 000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen.